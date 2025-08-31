Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото) — Finance.ua

Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото)
В Японії дебютував новий Nissan Roox 2026. Компактний міський автомобіль є однією із найдешевших моделей бренду. Новий Nissan Roox четвертого покоління надходить у продаж на японському ринку за ціною всього від 1,6 млн єн ($10 900).
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.
Мініатюрний Nissan Roox належить до сегменту кей-карів — субкомпактних міських авто. Мікровен сягає лише 3,4 м завдовжки.
Nissan Roox 2025 вирізняється рубаним дизайном із коротким високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього оригінальний дизайн передньої частини та зсувні задні двері.
У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а частину кнопок зробили сенсорними. Мультимедійну систему доповнили сервісами Google. Важіль КПП розташований високо на центральній консолі.
Інтер’єр розрахований на чотирьох осіб, причому задні сидіння мають горизонтальне регулювання. Усередині покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію.
Серед стандартного та додаткового обладнання — камери кругового огляду, контроль «сліпих» зон, шторки для задніх пасажирів, підігрів керма та система напівавтономного руху ProPilot Assist.
Новий Nissan Roox комплектуватимуть 660-кубовими двигунами потужністю 48 та 64 к. с. За доплату доступний повний привід.
