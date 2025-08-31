Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото) — Finance.ua
Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото)

Nissan презентував бюджетний міський автомобіль (фото), Фото: Nissan
В Японії дебютував новий Nissan Roox 2026. Компактний міський автомобіль є однією із найдешевших моделей бренду. Новий Nissan Roox четвертого покоління надходить у продаж на японському ринку за ціною всього від 1,6 млн єн ($10 900).
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.
Мініатюрний Nissan Roox належить до сегменту кей-карів — субкомпактних міських авто. Мікровен сягає лише 3,4 м завдовжки.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Nissan Roox 2025 вирізняється рубаним дизайном із коротким високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього оригінальний дизайн передньої частини та зсувні задні двері.
У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а частину кнопок зробили сенсорними. Мультимедійну систему доповнили сервісами Google. Важіль КПП розташований високо на центральній консолі.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Інтер’єр розрахований на чотирьох осіб, причому задні сидіння мають горизонтальне регулювання. Усередині покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію.
Серед стандартного та додаткового обладнання — камери кругового огляду, контроль «сліпих» зон, шторки для задніх пасажирів, підігрів керма та система напівавтономного руху ProPilot Assist.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Новий Nissan Roox комплектуватимуть 660-кубовими двигунами потужністю 48 та 64 к. с. За доплату доступний повний привід.
За матеріалами:
Фокус
Авто
