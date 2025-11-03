Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото) Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)

Новий бюджетний кросовер Dacia Duster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG розсекретили для 2026 модельного року. Цей автомобіль здивував своєю силовою установкою, отримав повний привод і зберіг доступність.

Фактично, це топовий варіант Dacia Duster 2026 року, розповідає Motor.es. Нова модифікація також з’явилася в лінійці більшого кросовера Dacia Bigster. Найімовірніше, моторну гаму споріднених моделей Renault Duster і Renault Boreal теж розширять.

Гібриди Dacia Duster і Bigster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG побудували на базі 1,2-літрового турбомотора. Сумарна віддача становить 150 к.с. Повний привод здійснюється підключенням задньої осі, яку приводять у рух два електромотори. А завдяки заводській ГБО Duster тепер можна заправляти газом із цією силовою установкою. Ціна гібрида Dacia Duster стартує з 26 554 євро.

Раніше повідомлялося, що в наступному поколінні знаменитий бюджетний кросовер стане електромобілем. Більше подробиць пообіцяли до кінця 2025 року. Найімовірніше, така машина з’явиться до 2030 року. У всякому разі, актуальна модель існуватиме щонайменше до цього часу.

Платформа Dacia Duster EV дістанеться від нових Renault 4 і Renault 5, а також від моделі Nissan Micra і нового кросовера Nissan Juke, який теж стане електромобілем. Ця архітектура, зокрема, підтримує повний привод.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.