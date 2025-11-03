0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)

Технології&Авто
21
Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
Новий бюджетний кросовер Dacia Duster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG розсекретили для 2026 модельного року. Цей автомобіль здивував своєю силовою установкою, отримав повний привод і зберіг доступність.
Фактично, це топовий варіант Dacia Duster 2026 року, розповідає Motor.es. Нова модифікація також з’явилася в лінійці більшого кросовера Dacia Bigster. Найімовірніше, моторну гаму споріднених моделей Renault Duster і Renault Boreal теж розширять.
Гібриди Dacia Duster і Bigster 1.2 TCe 150 4×4 EDC LPG побудували на базі 1,2-літрового турбомотора. Сумарна віддача становить 150 к.с. Повний привод здійснюється підключенням задньої осі, яку приводять у рух два електромотори. А завдяки заводській ГБО Duster тепер можна заправляти газом із цією силовою установкою. Ціна гібрида Dacia Duster стартує з 26 554 євро.
Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
Раніше повідомлялося, що в наступному поколінні знаменитий бюджетний кросовер стане електромобілем. Більше подробиць пообіцяли до кінця 2025 року. Найімовірніше, така машина з’явиться до 2030 року. У всякому разі, актуальна модель існуватиме щонайменше до цього часу.
Читайте також
Платформа Dacia Duster EV дістанеться від нових Renault 4 і Renault 5, а також від моделі Nissan Micra і нового кросовера Nissan Juke, який теж стане електромобілем. Ця архітектура, зокрема, підтримує повний привод.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems