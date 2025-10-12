0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото)

Технології&Авто
32
Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото)
Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото), Фото: Dacia
Недорогі моделі змінилися зовні та всередині, а також отримали потужніші двигуни, які розвивають до 155 сил. Автівки надійдуть у продаж на європейському ринку до кінця 2025 року.
Про них розповіли на офіційному сайті автовиробника.
Усі три моделі вирізняються оновленим дизайном з виразнішими решіткою радіатора, фарами та ліхтарями.
Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото)
Крім того, замінили бампери, а Dacia Sandero Stepway і Jogger отримали змінений пластиковий обвіс.
Фото: Dacia Sandero Stepway
Фото: Dacia Sandero Stepway
Фото: Dacia Sandero
Фото: Dacia Sandero
Інтер’єр Dacia Jogger, Logan і Sandero зазнав суттєвіших змін. Усередині покращили оздоблення, замінили кермо та вентиляційні дефлектори.
Також встановили покращений цифровий щиток приладів та збільшений 10-дюймовий тачскрін. Перелік опцій поповнила бездротова зарядка для смартфонів.
Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото)
Потужність 1,0-літрового турбомотора збільшили до 100 к. с., а 1,2-літровий двигун із заводським ГБО тепер розвиває 120 к. с.
Фото: Dacia Jogger
Фото: Dacia Jogger
Крім того, з’явилася нова 1,8-літрова гібридна установка на 155 к. с. від кросовера Dacia Bigster. Спочатку її отримає Dacia Jogger, а в 2026 році — Sandero Stepway.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems