Dacia презентувала нові Logan, Sandero та Jogger (фото), Фото: Dacia

Недорогі моделі змінилися зовні та всередині, а також отримали потужніші двигуни, які розвивають до 155 сил. Автівки надійдуть у продаж на європейському ринку до кінця 2025 року.

Про них розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Усі три моделі вирізняються оновленим дизайном з виразнішими решіткою радіатора, фарами та ліхтарями.

Крім того, замінили бампери, а Dacia Sandero Stepway і Jogger отримали змінений пластиковий обвіс.

Фото: Dacia Sandero Stepway

Фото: Dacia Sandero

Інтер’єр Dacia Jogger, Logan і Sandero зазнав суттєвіших змін. Усередині покращили оздоблення, замінили кермо та вентиляційні дефлектори.

Також встановили покращений цифровий щиток приладів та збільшений 10-дюймовий тачскрін. Перелік опцій поповнила бездротова зарядка для смартфонів.

Потужність 1,0-літрового турбомотора збільшили до 100 к. с., а 1,2-літровий двигун із заводським ГБО тепер розвиває 120 к. с.

Фото: Dacia Jogger

Крім того, з’явилася нова 1,8-літрова гібридна установка на 155 к. с. від кросовера Dacia Bigster. Спочатку її отримає Dacia Jogger, а в 2026 році — Sandero Stepway.

