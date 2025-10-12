0 800 307 555
YouTube Music тестує функцію перекладу текстів пісень

YouTube Music готує до запуску нову функцію, яка може спростити життя меломанам у всьому світі.
Про це повідомляє Android Authority.

Що відомо про нову функцію в YouTube Music

За даними користувачів, у застосунку з’явилася опція «Translate», що дозволяє отримувати машинний переклад текстів пісень безпосередньо під оригінальними рядками.
Нова можливість зараз на етапі обмеженого тестування. Після активації функції переклад автоматично з’являється внизу під кожним рядком, синхронізуючись із музикою.
Мова перекладу визначається системними налаштуваннями пристрою, хоча користувач може змінити її в налаштуваннях YouTube Music.
Втім поки що доступ до інструменту мають лише користувачі платної підписки YouTube Music Premium.
Деякі слухачі вже розкритикували це рішення, вважаючи, що переклад текстів мав би бути частиною функцій, доступних усім.
Наразі Google не коментує, коли опція стане доступною глобально.
Проте аналітики вважають, що інновація може стати популярною серед фанатів K-pop, латиноамериканської музики та інших жанрів, де мова пісень часто відрізняється від рідної слухача.
За матеріалами:
Mind
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
