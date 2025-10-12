0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Kia завершує виробництво Soul після 16 років на ринку

Технології&Авто
32
Kia завершує виробництво Soul після 16 років на ринку
Kia завершує виробництво Soul після 16 років на ринку
Компанія Kia America оголосила про завершення випуску моделі Soul — одного з найпопулярніших і водночас найупізнаваніших автомобілів бренду. 2025 рік стане останнім для цієї моделі, а виробництво завершиться вже в жовтні.
Про це повідомляє Motor1.

Історія моделі Soul

Модель дебютувала у 2009 році й за три покоління розійшлася тиражем понад 1,5 мільйона екземплярів у США.
Читайте також
На старті Kia позиціонувала Soul як конкурента Scion xB — компактного «коробчастого» автомобіля з молодіжним дизайном.
Втім, справжню популярність він здобув серед старших покупців, яких привабили зручна посадка, висока позиція за кермом і легкий доступ до салону.
Найвідомішою Soul став завдяки серії креативних рекламних роликів із анімаційними хом’яками.
Хоча частина аудиторії їх не сприйняла, саме ця кампанія допомогла Kia закріпитися на американському ринку — продажі бренду в США потроїлися, а Soul став символом перетворення компанії з «бюджетного» виробника на повноцінного гравця серед масових брендів.
Читайте також
Однак останніми роками популярність моделі різко впала: якщо у 2015 році Kia продала майже 150 тисяч Soul, то торік — лише приблизно 53 тисячі.
Основними бестселерами компанії тепер стали більші кросовери — Sportage, Sorento та Telluride, тоді як частину потенційних клієнтів Soul перетягнули Seltos і новий K4 Hatchback.
Рішення зняти модель з виробництва відображає загальні тенденції галузі: через мита продаж недорогих імпортних авто став економічно невигідним, а Soul вироблявся саме в Кореї.
З огляду на те, що нинішнє покоління дебютувало у 2019 році, модель і так наближалася до завершення життєвого циклу.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems