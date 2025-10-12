Kia завершує виробництво Soul після 16 років на ринку
Компанія Kia America оголосила про завершення випуску моделі Soul — одного з найпопулярніших і водночас найупізнаваніших автомобілів бренду. 2025 рік стане останнім для цієї моделі, а виробництво завершиться вже в жовтні.
Історія моделі Soul
Модель дебютувала у 2009 році й за три покоління розійшлася тиражем понад 1,5 мільйона екземплярів у США.
На старті Kia позиціонувала Soul як конкурента Scion xB — компактного «коробчастого» автомобіля з молодіжним дизайном.
Втім, справжню популярність він здобув серед старших покупців, яких привабили зручна посадка, висока позиція за кермом і легкий доступ до салону.
Найвідомішою Soul став завдяки серії креативних рекламних роликів із анімаційними хом’яками.
Хоча частина аудиторії їх не сприйняла, саме ця кампанія допомогла Kia закріпитися на американському ринку — продажі бренду в США потроїлися, а Soul став символом перетворення компанії з «бюджетного» виробника на повноцінного гравця серед масових брендів.
Однак останніми роками популярність моделі різко впала: якщо у 2015 році Kia продала майже 150 тисяч Soul, то торік — лише приблизно 53 тисячі.
Основними бестселерами компанії тепер стали більші кросовери — Sportage, Sorento та Telluride, тоді як частину потенційних клієнтів Soul перетягнули Seltos і новий K4 Hatchback.
Рішення зняти модель з виробництва відображає загальні тенденції галузі: через мита продаж недорогих імпортних авто став економічно невигідним, а Soul вироблявся саме в Кореї.
З огляду на те, що нинішнє покоління дебютувало у 2019 році, модель і так наближалася до завершення життєвого циклу.
