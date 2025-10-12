0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори

Технології&Авто
18
Honda пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори
Honda пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори
Один із найбільших японських автовиробників Honda Motor пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори, за допомогою яких можна перевіряти такі функції як комфорт їзди без використання реальних автомобілів.
Про це повідомляє телеканал NHK.

Як тестують авто

Новий симулятор віртуальної реальності, встановлений у центрі розробки Honda на північ від Токіо, дозволяє тестувати комфорт їзди кожною окремою моделлю автомобіля на тестовій трасі, яка проєктується на екран навколо автівки, що оточує автомобіль.
За словами представників компанії, досвід водіння відтворюється за допомогою програмного забезпечення, розробленого французьким партнером Honda, яке дозволяє досить точно визначати зміни вібрації автомобіля і комфорт їзди в салоні залежно від дорожнього покриття та відмінностей у використовуваних деталях.

Скільки часу можна зекономити

У компанії стверджують, що застосування такого симулятора може скоротити час випробувань нової моделі авто приблизно на 40% порівняно з використанням реальних автомобілів.
Головний інженер дослідницького центру Honda Цубоучі Ацуші в коментарях ЗМІ зазначив, що розробка нових автомобілів у американських, європейських та китайських автовиробників постійно прискорюється, і, щоб не програти конкурентам компанії Honda потрібно впроваджувати найновіші технології для створення нових моделей авто.
Телеканал зауважує, що Honda не єдиний японський автовиробник, який прагне скоротити час розробки. Mazda Motor, наприклад, використовує штучний інтелект для створення своїх двигунів.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems