Honda пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори

Один із найбільших японських автовиробників Honda Motor пришвидшує розробку нових авто, використовуючи передові симулятори, за допомогою яких можна перевіряти такі функції як комфорт їзди без використання реальних автомобілів.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Як тестують авто

Новий симулятор віртуальної реальності, встановлений у центрі розробки Honda на північ від Токіо, дозволяє тестувати комфорт їзди кожною окремою моделлю автомобіля на тестовій трасі, яка проєктується на екран навколо автівки, що оточує автомобіль.

За словами представників компанії, досвід водіння відтворюється за допомогою програмного забезпечення, розробленого французьким партнером Honda, яке дозволяє досить точно визначати зміни вібрації автомобіля і комфорт їзди в салоні залежно від дорожнього покриття та відмінностей у використовуваних деталях.

Скільки часу можна зекономити

У компанії стверджують, що застосування такого симулятора може скоротити час випробувань нової моделі авто приблизно на 40% порівняно з використанням реальних автомобілів.

Головний інженер дослідницького центру Honda Цубоучі Ацуші в коментарях ЗМІ зазначив, що розробка нових автомобілів у американських, європейських та китайських автовиробників постійно прискорюється, і, щоб не програти конкурентам компанії Honda потрібно впроваджувати найновіші технології для створення нових моделей авто.

Телеканал зауважує, що Honda не єдиний японський автовиробник, який прагне скоротити час розробки. Mazda Motor, наприклад, використовує штучний інтелект для створення своїх двигунів.

