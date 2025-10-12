Samsung і OpenAI планують спільно побудувати плавучі датацентри та електростанції для їх енергоживлення Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Samsung і OpenAI планують спільно побудувати плавучі датацентри та електростанції для їх енергоживлення

Компанії Samsung та OpenAI домовилися про широку співпрацю: техногіганти розвиватимуть інфраструктуру для штучного інтелекту, зокрема працюватимуть над проєктами плавучих дата-центрів на воді та окремих плавучих електростанцій для їхнього живлення.

Про домовленості повідомляє TechRadar.

Про що домовилися Samsung та OpenAI

У Сеулі сторони підписали документ про співпрацю за кількома напрямами: мікроелектроніка, центри обробки даних, суднобудування, хмарні послуги та морські технології.

Samsung Electronics стане ключовим партнером OpenAI у постачанні пам’яті для ініціативи Project Stargate.

Попит оцінюють як «гігантський»: ідеться про сотні тисяч кремнієвих пластин на місяць — по суті, це мільйони мікросхем пам’яті для серверів.

Samsung SDS візьме на себе проєктування, запуск і підтримку дата-центрів, а також продаватиме ChatGPT Enterprise у Кореї, допомагаючи місцевому бізнесу впроваджувати корпоративний ШІ.

Окремий блок домовленостей стосується об’єктів на воді. Samsung Heavy Industries та Samsung C&T разом з OpenAI опрацьовуватимуть плавучі платформи з серверами та пов’язаною інфраструктурою: від енергоживлення до систем керування.

Ідея проста: біля узбережжя легше знайти місце під нові потужності, морська вода допомагає охолоджувати обладнання, а наближеність до великих інтернет-вузлів зменшує затримки доступу до сервісів.

Плавучі електростанції мають виступити як власне джерело струму для таких майданчиків, щоб не залежати від берегових мереж.

Для OpenAI це шлях швидше нарощувати обчислювальні ресурси під нові моделі, не чекаючи на виділення землі та довгі погодження на суші.

Для Samsung це можливість поєднати кілька своїх компетенцій: від виробництва пам’яті та серверних компонентів до суднобудування й будівництва складних інженерних об’єктів.

У компаніях пояснюють: якщо концепція себе виправдає, на воді можна буде швидко масштабувати і дата-центри, і енергетику під них, а це знижує витрати та вуглецевий слід.

Плавучі датацентри поки рідкісні, але інтерес до них зростає: уже є баржі з серверами в гаванях, тестуються варіанти з живленням від сонячних панелей та акумуляторів, обговорюються й інші джерела енергії.

Партнерство Samsung з OpenAI може стати першим великим полігоном для перевірки, чи здатна така модель працювати у промислових масштабах і забезпечувати потреби ШІ-сервісів щодо електрики, охолодження та швидкості доступу.

