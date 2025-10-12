0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung і OpenAI планують спільно побудувати плавучі датацентри та електростанції для їх енергоживлення

Технології&Авто
17
Samsung і OpenAI планують спільно побудувати плавучі датацентри та електростанції для їх енергоживлення
Samsung і OpenAI планують спільно побудувати плавучі датацентри та електростанції для їх енергоживлення
Компанії Samsung та OpenAI домовилися про широку співпрацю: техногіганти розвиватимуть інфраструктуру для штучного інтелекту, зокрема працюватимуть над проєктами плавучих дата-центрів на воді та окремих плавучих електростанцій для їхнього живлення.
Про домовленості повідомляє TechRadar.

Про що домовилися Samsung та OpenAI

У Сеулі сторони підписали документ про співпрацю за кількома напрямами: мікроелектроніка, центри обробки даних, суднобудування, хмарні послуги та морські технології.
Читайте також
Samsung Electronics стане ключовим партнером OpenAI у постачанні пам’яті для ініціативи Project Stargate.
Попит оцінюють як «гігантський»: ідеться про сотні тисяч кремнієвих пластин на місяць — по суті, це мільйони мікросхем пам’яті для серверів.
Samsung SDS візьме на себе проєктування, запуск і підтримку дата-центрів, а також продаватиме ChatGPT Enterprise у Кореї, допомагаючи місцевому бізнесу впроваджувати корпоративний ШІ.
Окремий блок домовленостей стосується об’єктів на воді. Samsung Heavy Industries та Samsung C&T разом з OpenAI опрацьовуватимуть плавучі платформи з серверами та пов’язаною інфраструктурою: від енергоживлення до систем керування.
Читайте також
Ідея проста: біля узбережжя легше знайти місце під нові потужності, морська вода допомагає охолоджувати обладнання, а наближеність до великих інтернет-вузлів зменшує затримки доступу до сервісів.
Плавучі електростанції мають виступити як власне джерело струму для таких майданчиків, щоб не залежати від берегових мереж.
Для OpenAI це шлях швидше нарощувати обчислювальні ресурси під нові моделі, не чекаючи на виділення землі та довгі погодження на суші.
Для Samsung це можливість поєднати кілька своїх компетенцій: від виробництва пам’яті та серверних компонентів до суднобудування й будівництва складних інженерних об’єктів.
Читайте також
У компаніях пояснюють: якщо концепція себе виправдає, на воді можна буде швидко масштабувати і дата-центри, і енергетику під них, а це знижує витрати та вуглецевий слід.
Плавучі датацентри поки рідкісні, але інтерес до них зростає: уже є баржі з серверами в гаванях, тестуються варіанти з живленням від сонячних панелей та акумуляторів, обговорюються й інші джерела енергії.
Партнерство Samsung з OpenAI може стати першим великим полігоном для перевірки, чи здатна така модель працювати у промислових масштабах і забезпечувати потреби ШІ-сервісів щодо електрики, охолодження та швидкості доступу.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems