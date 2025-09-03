Серія Samsung Galaxy S25 перевершила минуле покоління за обсягами продажу — Finance.ua

Серія Samsung Galaxy S25 перевершила минуле покоління за обсягами продажу 03.09.2025, 02:27 — Фондовий ринок

Серія Samsung Galaxy S25 перевершила минуле покоління за обсягами продажу

Свіжі дані підтверджують вражаючі результати, включаючи Galaxy S25 Edge, який з’явився на ринку через кілька місяців після основних моделей.

Серія Galaxy S25 впевнено випередила минуле покоління за обсягами продажу. За перші шість місяців після релізу було реалізовано 22.7 млн пристроїв. На частку базової моделі припало 7.22 млн, Galaxy S25+ розійшовся тиражем 4.5 млн, а абсолютним лідером став Galaxy S25 Ultra з результатом 10.98 млн одиниць. Для порівняння, серія Galaxy S24 за аналогічний період продавалась тиражем 20.8 млн.

Ультратонкий Galaxy S25 Edge, представлений лише у травні, також продемонстрував упевнений старт: продаж склав 1.01 млн, що говорить про високий інтерес покупців до компактних та тонких пристроїв.

Ставка Samsung на зменшення товщини смартфонів дає відчутні плоди. Саме це стало однією з причин успіху складаного Galaxy Z Fold 7. Судячи з тенденції, компанія рухатиметься в цьому напрямку і далі.

Ходять розмови, що версія Plus може бути знята з виробництва на користь Edge. Якщо чутки підтвердяться, то вже на початку наступного року разом із Galaxy S26 та Galaxy S26 Ultra ми побачимо Galaxy S26 Edge. Такий крок має ще сильніше зміцнити позиції тонкої моделі та закріпити її місце у лінійці флагманів.

iLenta

