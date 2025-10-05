0 800 307 555
YouTube Premium отримав нові функції на всіх пристроях

Користувачі YouTube Premium отримують ширше охоплення нових інструментів і покращень, які підвищують зручність перегляду та слухання. Оновлення торкнулися як основного застосунку та вебверсії, так і Smart TV, консолей і Shorts.
Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Що з’явилося на більшості пристроїв

YouTube поширив останні Premium-функції — тепер можна отримати кращий звук, точніше налаштовувати швидкість відтворення та швидко переходити до найцікавіших моментів відео.
Розширене аудіо, яке раніше працювало в YouTube Music і як експеримент в основному YouTube, тепер повністю доступне на Android та iOS. Застосовується лише до офіційних/преміум музичних кліпів і Art Tracks.
З’явилася можливість налаштовувати програвання до 4x з кроком 0,05. Якщо раніше це було лише на Android та iOS (через youtube.com/new), то тепер функція повноцінно доступна на Android, iOS і у вебверсії.
Можна миттєво стрибати до найцікавіших фрагментів. Окрім Android, iOS і вебверсії, ця можливість тепер повністю працює у YouTube на Smart TV та ігрових консолях.
Улюблені короткі відео завантажуються автоматично на основі історії переглядів — завжди є що подивитися без додаткових дій. Раніше опція була на Android і як експеримент на iOS, тепер вона повністю доступна на iOS.
Користувачі можуть дивитися Shorts у маленькому вікні, паралельно гортаючи інший контент на пристрої. Раніше функція працювала на Android і як експеримент на iOS, тепер вона повністю доступна на iOS.
Novyny.live
