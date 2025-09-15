0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YouTube запускає багатомовний аудіофункціонал для авторів

Технології&Авто
13
YouTube запускає багатомовний аудіофункціонал для авторів
YouTube запускає багатомовний аудіофункціонал для авторів
YouTube оголосив про розширення функції багатомовного аудіо: протягом найближчих тижнів вона стане доступною мільйонам творців контенту.
Про це йдеться на сайті YouTube.
Тепер, наприклад, коли автор у США завантажує нове відео, глядач у Кореї, Бразилії чи Індії зможе одразу дивитися його рідною мовою.
Функція з’явилася після дворічного пілотного проєкту, у межах якого невелика група авторів могла додавати власні дубляжі кількома мовами. За цей час 25% часу перегляду відео з багатомовним аудіо припадало на мови, відмінні від основної.
Читайте також
Як зазначають в YouTube, компанія також тестує багатомовні мініатюри (thumbnails), що дозволяють авторам адаптувати прев’ю відео під мову користувача.
Приклади ефективності:
  • на каналі відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера кількість переглядів завдяки багатомовному дубляжу зросла втричі;
  • MrBeast і Mark Rober тепер охоплюють десятки мільйонів нових глядачів. Зокрема, Робер додає в середньому понад 30 мовних доріжок на кожне відео, тож його фанати від Сеула до Сан-Паулу отримують новий контент одночасно;
  • шеф Нік ДіДжованні, один з учасників пілоту, відзначає значне зростання глобальної аудиторії завдяки перекладам і дубляжу іспанською, турецькою, в’єтнамською, російською та арабською мовами.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems