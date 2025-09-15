YouTube запускає багатомовний аудіофункціонал для авторів
YouTube оголосив про розширення функції багатомовного аудіо: протягом найближчих тижнів вона стане доступною мільйонам творців контенту.
Про це йдеться на сайті YouTube.
Тепер, наприклад, коли автор у США завантажує нове відео, глядач у Кореї, Бразилії чи Індії зможе одразу дивитися його рідною мовою.
Функція з’явилася після дворічного пілотного проєкту, у межах якого невелика група авторів могла додавати власні дубляжі кількома мовами. За цей час 25% часу перегляду відео з багатомовним аудіо припадало на мови, відмінні від основної.
Як зазначають в YouTube, компанія також тестує багатомовні мініатюри (thumbnails), що дозволяють авторам адаптувати прев’ю відео під мову користувача.
Приклади ефективності:
- на каналі відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера кількість переглядів завдяки багатомовному дубляжу зросла втричі;
- MrBeast і Mark Rober тепер охоплюють десятки мільйонів нових глядачів. Зокрема, Робер додає в середньому понад 30 мовних доріжок на кожне відео, тож його фанати від Сеула до Сан-Паулу отримують новий контент одночасно;
- шеф Нік ДіДжованні, один з учасників пілоту, відзначає значне зростання глобальної аудиторії завдяки перекладам і дубляжу іспанською, турецькою, в’єтнамською, російською та арабською мовами.
