Скільки платить YouTube за 10 тисяч переглядів у світі та Україні — Finance.ua

Скільки платить YouTube за 10 тисяч переглядів у світі та Україні

За 1000 переглядів в деяких країнах можна отримати до 30 доларів.

Найбільша монетизація надається за відео з таких країн:

США — платять від 5 до 30 доларів;

Канади — від 5 до 20 доларів;

Великої Британії — від 4 до 15 доларів;

Німеччини — від 4 до 12 доларів.

Потрібно також зауважити, що кошти платяться не за всі перегляди. Монетизуються лише ті, які відповідають вимогам платформи. Наприклад, грає роль тривалість перегляду.

Яка монетизація відео на YouTube в Україні

Станом на зараз, за 1000 монетизованих переглядів YouTube готовий заплатити автору з України — від 0,3 до 0,5 долари. Тобто, аби заробити мінімальну зарплату — 8 000 гривень (приблизно 190 доларів) в Україні потрібно орієнтоівно від 380 до 630 тисяч переглядів.

А от за 10 тисяч переглядів сума буде доволі незначна — 3−5 доларів. Тобто від 123 до 210 гривень (за теперішнім курсом).

