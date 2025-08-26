Скільки платить YouTube за 10 тисяч переглядів у світі та Україні — Finance.ua
Скільки платить YouTube за 10 тисяч переглядів у світі та Україні

За 1000 переглядів в деяких країнах можна отримати до 30 доларів.
Найбільша монетизація надається за відео з таких країн:
  • США — платять від 5 до 30 доларів;
  • Канади — від 5 до 20 доларів;
  • Великої Британії — від 4 до 15 доларів;
  • Німеччини — від 4 до 12 доларів.
Потрібно також зауважити, що кошти платяться не за всі перегляди. Монетизуються лише ті, які відповідають вимогам платформи. Наприклад, грає роль тривалість перегляду.
Яка монетизація відео на YouTube в Україні
Станом на зараз, за 1000 монетизованих переглядів YouTube готовий заплатити автору з України — від 0,3 до 0,5 долари. Тобто, аби заробити мінімальну зарплату — 8 000 гривень (приблизно 190 доларів) в Україні потрібно орієнтоівно від 380 до 630 тисяч переглядів.
А от за 10 тисяч переглядів сума буде доволі незначна — 3−5 доларів. Тобто від 123 до 210 гривень (за теперішнім курсом).
