Threads додасть зникаючі публікації

Технології&Авто
Соцмережа Threads, яка належить Meta Platforms Inc., запускає зникаючі публікації, щоб заохотити користувачів ділитися «нефільтрованими думками» в мережі, не боячись, що вони назавжди залишаться в профілі.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Як працюватимуть зникаючі публікації у Threads

Зникаючі пости будуть відображатися разом зі звичайними постами в основній стрічці, але зникнуть через 24 години, подібно до популярної функції Stories в інших додатках Meta, таких як Facebook, Instagram і WhatsApp.
Відповіді на зникаючі пости будуть надсилатися як приватні повідомлення, а не як публічні коментарі.
Нова функція покликана заохотити людей «ділитися нефільтрованими думками та свіжими поглядами без тиску постійності чи потреби в ідеальності», — йдеться в повідомленні компанії.
Stories, ідея, яку Meta скопіювала у Snap Inc. і впровадила в Instagram у 2016 році, стала однією з найпопулярніших функцій у всіх додатках Meta.
Голова Instagram Адам Моссері повідомив Bloomberg минулого місяця, що найпопулярнішим способом обміну інформацією в Instagram є зникаючі Stories або приватні повідомлення — дві сфери, на яких також зосереджується Threads.
За матеріалами:
Укрінформ
