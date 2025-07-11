Threads майже наздогнав X за користувачами на смартфонах — Finance.ua

Threads майже наздогнав X за користувачами на смартфонах 11.07.2025, 01:07 — Технології&Авто

Threads майже наздогнав X за користувачами на смартфонах

Instagram Threads майже зрівнявся з головним конкурентом — соцмережею X (колишній Twitter) — за кількістю щоденних користувачів мобільних застосунків.

Про це свідчать нові дані аналітичної компанії Similarweb, повідомляє Tech Crunch.

У червні 2025 року мобільний додаток Threads для iOS та Android мав 115,1 млн щоденних активних користувачів, що на 127,8% більше в річному вимірі. Водночас X досяг 132 млн щоденних активних користувачів, але показав падіння на 15,2% порівняно з минулим роком.

Для порівняння, децентралізована соцмережа Bluesky продемонструвала вражаюче зростання — на 372,5% за рік. Проте її глобальна аудиторія залишається відносно невеликою: у червні — 4,1 млн щоденних активних користувачів. Загалом у Bluesky понад 37 млн зареєстрованих акаунтів.

Bluesky різко зросла наприкінці минулого року після президентських виборів у США, коли частина користувачів X залишила платформу через тісну співпрацю її власника Ілона Маска з Дональдом Трампом. Втім, уже цього року ріст сповільнився. Останнім часом на адресу Bluesky лунають скарги, що платформа перетворилася на односторонню «ліву» спільноту, що могло повернути частину користувачів назад у Threads.

Попри довгостроковий потенціал Bluesky, головна боротьба зараз точиться між Threads та X. Нові дані свідчать, що Threads може серйозно потіснити X на мобільних пристроях і залучити більше рекламних бюджетів — наразі реклама залишається єдиною моделлю монетизації Threads.

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Втім, на вебі X має суттєву перевагу: середня кількість щоденних візитів на сайт X у червні становила 145,8 млн проти лише 6,9 млн у Threads. Для порівняння, Bluesky мав 5,3 млн щоденних відвідувань сайту.

У США тенденція дещо відрізняється. На вебі Bluesky перегнав Threads — 2,4 млн проти 985 тисяч середніх щоденних відвідувань у червні. Лідером залишається X з 33,1 млн щоденних відвідувань. На мобільних пристроях у США Threads має 15,3 млн щоденних активних користувачів проти 22,9 млн у X та 1,1 млн у Bluesky.

За останнім звітом Meta, Threads має 350 млн щомісячних активних користувачів. X як приватна компанія офіційно не розкриває метрики, але Ілон Маск раніше стверджував про 600 млн щомісячних активних користувачів.

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