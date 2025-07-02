Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів

Технології&Авто
13
Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів
Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів
Threads представила нові функції — приватні повідомлення та візуальний інструмент Threads Highlighter. Ці оновлення мають на меті зробити платформу ще зручнішою для обміну думками та створення активних спільнот.

Приватні повідомлення у Threads

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів
Threads створювався для відкритих дискусій, але тепер користувачі можуть продовжити розмову приватно. Повідомлення доступні для повнолітніх користувачів (18+), які є підписниками одне одного у Threads або Instagram.
Meta підкреслює, що конфіденційність та безпека — пріоритет. Впроваджено наступні захисні механізми:
  • Надсилання повідомлень лише між підписниками або взаємними підписниками.
  • Захист особистих даних відповідно до стандартів безпеки Meta.
У найближчому майбутньому очікуються додаткові функції:
  • Контроль повідомлень: налаштування доступу до особистих повідомлень від користувачів, які не є підписниками.
  • Групові чати: створення групових розмов за інтересами.
  • Фільтри у вхідних: зручний пошук важливих повідомлень.

Threads Highlighter: новий вигляд обговорень

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів
Threads Highlighter — це інструмент, який візуально виокремлює цікаві думки та популярні теми. На старті функція працює в розділах виявлення контенту та для позначення трендових тем. У майбутньому планується її розширення в інших частинах додатку.
Ця функція допоможе швидше орієнтуватися у важливих дискусіях, сприятиме розвитку креативних спільнот і підтримає авторів у поширенні унікальних поглядів.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems