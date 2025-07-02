Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів — Finance.ua

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів
Threads представила нові функції — приватні повідомлення та візуальний інструмент Threads Highlighter. Ці оновлення мають на меті зробити платформу ще зручнішою для обміну думками та створення активних спільнот.
Приватні повідомлення у Threads
Threads створювався для відкритих дискусій, але тепер користувачі можуть продовжити розмову приватно. Повідомлення доступні для повнолітніх користувачів (18+), які є підписниками одне одного у Threads або Instagram.
Meta підкреслює, що конфіденційність та безпека — пріоритет. Впроваджено наступні захисні механізми:
- Надсилання повідомлень лише між підписниками або взаємними підписниками.
- Захист особистих даних відповідно до стандартів безпеки Meta.
У найближчому майбутньому очікуються додаткові функції:
- Контроль повідомлень: налаштування доступу до особистих повідомлень від користувачів, які не є підписниками.
- Групові чати: створення групових розмов за інтересами.
- Фільтри у вхідних: зручний пошук важливих повідомлень.
Threads Highlighter: новий вигляд обговорень
Threads Highlighter — це інструмент, який візуально виокремлює цікаві думки та популярні теми. На старті функція працює в розділах виявлення контенту та для позначення трендових тем. У майбутньому планується її розширення в інших частинах додатку.
Ця функція допоможе швидше орієнтуватися у важливих дискусіях, сприятиме розвитку креативних спільнот і підтримає авторів у поширенні унікальних поглядів.
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