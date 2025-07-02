Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів — Finance.ua

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Threads запустив приватні повідомлення та функцію виділення трендів

Threads представила нові функції — приватні повідомлення та візуальний інструмент Threads Highlighter. Ці оновлення мають на меті зробити платформу ще зручнішою для обміну думками та створення активних спільнот.

Приватні повідомлення у Threads

Threads створювався для відкритих дискусій, але тепер користувачі можуть продовжити розмову приватно. Повідомлення доступні для повнолітніх користувачів (18+), які є підписниками одне одного у Threads або Instagram.

Meta підкреслює, що конфіденційність та безпека — пріоритет. Впроваджено наступні захисні механізми:

Надсилання повідомлень лише між підписниками або взаємними підписниками.

Захист особистих даних відповідно до стандартів безпеки Meta.

У найближчому майбутньому очікуються додаткові функції:

Контроль повідомлень: налаштування доступу до особистих повідомлень від користувачів, які не є підписниками.

Групові чати: створення групових розмов за інтересами.

Фільтри у вхідних: зручний пошук важливих повідомлень.

Threads Highlighter: новий вигляд обговорень

Threads Highlighter — це інструмент, який візуально виокремлює цікаві думки та популярні теми. На старті функція працює в розділах виявлення контенту та для позначення трендових тем. У майбутньому планується її розширення в інших частинах додатку.

Ця функція допоможе швидше орієнтуватися у важливих дискусіях, сприятиме розвитку креативних спільнот і підтримає авторів у поширенні унікальних поглядів.

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