Threads дозволила ділитися сториз в Instagram

Threads запровадила нову функцію

Соцмережа Threads спростила користувачам можливість ділитися публікаціями з додатка у своїх сториз в Instagram.

Про це повідомляє Tech Crunch.

Як працює нова функція

Нова функція дозволяє ділитися публікаціями у сториз в Instagram, не виходячи з додатка Threads.

Раніше користувач в Instagram міг ділитися публікаціями з Threads будь-якої людини, подібно до того, як користувач ділиться публікаціями Instagram інших людей у своїх сториз.

Threads уже пропонував інструменти для обміну публікаціями у стрічці чи приватних повідомленнях Instagram.

Додаток Threads від Meta був запущений у липні 2023 року і завдяки своєму зв’язку з Instagram швидко розширив базу користувачів.

Щоб зареєструватися, користувачі мали пройти аутентифікацію через Instagram, що дозволило Threads отримати дані про акаунт, такі як ім’я користувача, біографія, фото, а також статус верифікації та підписників.

Meta активно використовувала свої інші соцмережі для просування Threads, зокрема, відображаючи популярні публікації Threads на Facebook і Instagram. Компанія також спростила користувачам перехресне публікування з Instagram і Facebook в Threads.

За даними провайдера ринкової аналітики Similarweb за минулий місяць, Threads на мобільних пристроях зараз має більше щоденних користувачів, ніж соцмережа X, яка, втім, усе ще домінує в Інтернеті.

Загальні показники Threads стабільно зростають: використання зросло з 200 мільйонів активних користувачів на місяць у серпні 2024 року до 400 мільйонів станом на серпень 2025-го. У жовтні компанія оголосила, що у Threads 150 мільйонів активних користувачів щодня.

