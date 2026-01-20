0 800 307 555
Threads вперше обійшла X за кількістю користувачів

Технології&Авто
1278
Threads налічує 141,5 мільйона щоденних активних користувачів у мобільних застосунках
Соцмережа Threads від Meta вперше закріпила перевагу над X за кількістю щоденних активних користувачів у мобільних застосунках. Нові дані аналітиків свідчать, що зростання Threads має стабільний характер, хоча X досі утримує лідерство у вебверсії.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Techcrunch.
Аналітична компанія Similarweb зафіксувала стійке зростання аудиторії Threads у мобільних застосунках iOS та Android. Ще минулого року Threads ненадовго випередила X за показником щоденних активних користувачів, після чого обидві платформи деякий час демонстрували майже однакові результати. У жовтні Threads знову вийшла вперед, а свіжий звіт Similarweb показує ще більший розрив.

Чому Threads випереджає X на смартфонах

Станом приблизно на два тижні тому Threads налічувала 141,5 мільйона щоденних активних користувачів у мобільних застосунках. Для порівняння, X на Android та iOS мала близько 125 мільйонів активних користувачів на день. Аналітики зазначають, що це не разовий сплеск, а продовження довготривалої висхідної динаміки.
Водночас X залишається значно популярнішою у браузерах. За даними Forbes, у вересні минулого року вебверсію X.com щодня відвідували 140,7 мільйона користувачів. Сайт Threads у той самий період зібрав лише близько 7,7 мільйона щоденних активних користувачів, що підкреслює різницю у впливі платформ поза мобільними застосунками.
Як пише Gizmodo, окрему роль у зростанні Threads відіграє її тісний зв’язок з Instagram. Обидві платформи належать Meta, яка активно перенаправляє користувачів між сервісами, підсилюючи їхню взаємну аудиторію. Крім того, Threads та Instagram функціонують у межах однієї екосистеми разом із Facebook, що дає їм структурну перевагу над конкурентами на кшталт X чи Bluesky.
