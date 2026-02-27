Google представила нову модель генерації зображень Nano Banana 2 Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком

Компанія Google представила Nano Banana 2 — оновлену модель для створення зображень. Вона поєднує розширені знання про світ і можливості логічного міркування зі студійною якістю Nano Banana Pro та швидкістю обробки Flash.

За заявою Google, Nano Banana 2 поєднує високошвидкісний інтелект Gemini Flash із покращеною візуальною генерацією. Модель підтримує швидке редагування та багаторазові ітерації, а також відкриває функції, які раніше були доступні лише в Pro-версії Nano Banana.

Основні переваги Nano Banana 2

Серед ключових характеристик нової моделі:

Розширені знання про світ — використовує базу знань Gemini та дані веб-пошуку в реальному часі для точнішого відтворення об’єктів і тем.

Генерація та переклад тексту — створює читабельний текст для маркетингових матеріалів і дозволяє перекладати його прямо всередині зображення.

Узгодженість об’єктів — підтримує схожість до п’яти персонажів та точність до 14 об’єктів в одному робочому процесі.

Точне виконання інструкцій — коректно дотримується складних запитів користувача.

Продакшн-характеристики — різні співвідношення сторін і роздільна здатність від 512 пікселів до 4K.

Покращена візуальна якість — насичене освітлення, глибші текстури та деталізація при швидкості Flash.

Інтеграція Nano Banana 2 у продукти Google

Google поступово впроваджує Nano Banana 2 у свої сервіси:

У Gemini app вона замінить Nano Banana Pro у версіях Fast, Thinking і Pro. Передплатники Google AI Pro та Ultra і надалі матимуть доступ до Pro-версії для спеціалізованих завдань.

У Search (AI Mode та Lens) модель буде доступна у 141 новій країні та ще вісьмома мовами.

У AI Studio, Gemini API, Google Antigravity та через Google Cloud Vertex AI вона вже доступна у режимі прев’ю.

Використання в рекламних і робочих продуктах

У Flow Nano Banana 2 стала моделлю генерації зображень за замовчуванням без витрати кредитів.

У Google Ads модель допомагає формувати підказки при створенні рекламних кампаній.

Завдяки Nano Banana 2 користувачі отримують поєднання високої швидкості, точності та студійної якості, раніше доступної лише у Pro-версії.

