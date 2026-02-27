Nvidia заробила понад $200 млрд на бумі штучного інтелекту Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

Nvidia заробила понад $200 млрд на бумі штучного інтелекту

Компанія Nvidia оприлюднила рекордні фінансові результати за рік: річний дохід сягнув $215,9 млрд, що на 65% більше за попередній період, а квартальний — $68,1 млрд.

Про це повідомляє Incrypted

Головним рушієм зростання стала інфраструктура для штучного інтелекту, зокрема дата-центри, які принесли $193,7 млрд за рік.

Компанія також повернула акціонерам $41 млрд у вигляді байбеків та дивідендів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг підкреслив, що попит на обчислювальні потужності штучного інтелекту різко зростає, і індустрія вступає у нову фазу розвитку.

З огляду на поточний тренд, Nvidia залишається ключовим гравцем на ринку штучного інтелекту, а в подальшому очікується зростання попиту на ШІ-технології.

