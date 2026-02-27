0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nvidia заробила понад $200 млрд на бумі штучного інтелекту

Технології&Авто
26
Nvidia заробила понад $200 млрд на бумі штучного інтелекту
Nvidia заробила понад $200 млрд на бумі штучного інтелекту
Компанія Nvidia оприлюднила рекордні фінансові результати за рік: річний дохід сягнув $215,9 млрд, що на 65% більше за попередній період, а квартальний — $68,1 млрд.
Про це повідомляє Incrypted.
Головним рушієм зростання стала інфраструктура для штучного інтелекту, зокрема дата-центри, які принесли $193,7 млрд за рік.
Читайте також
Компанія також повернула акціонерам $41 млрд у вигляді байбеків та дивідендів.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг підкреслив, що попит на обчислювальні потужності штучного інтелекту різко зростає, і індустрія вступає у нову фазу розвитку.
З огляду на поточний тренд, Nvidia залишається ключовим гравцем на ринку штучного інтелекту, а в подальшому очікується зростання попиту на ШІ-технології.
За матеріалами:
ua.news
Nvidia
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems