Пам’ять подорожчала: RAM уже займає 35% собівартості ПК

Найсильніший вплив дефіциту RAM на фінансові показники HP прогнозується у другій половині року
Через глобальний дефіцит пам’яті частка оперативної пам’яті у собівартості комп’ютерів HP зросла майже вдвічі — з 15−18% до близько 35%. Компанія прогнозує подальше зростання витрат і попереджає про тиск на попит через підвищення цін на ПК у 2026 фінансовому році.
Про це пише ARStechnica.
Фінансова директорка HP Inc. Карен Паркхілл під час звіту за перший квартал 2026 фінансового року заявила, що частка RAM у структурі витрат на виробництво ПК компанії різко зросла. Якщо у четвертому кварталі 2025 фінансового року вона становила приблизно 15−18%, то тепер сягає близько 35% і залишатиметься на цьому рівні до кінця року.

Як дефіцит пам’яті впливає на ціни та конфігурації ПК HP

За словами Паркхілл, витрати на пам’ять зросли приблизно на 100%, і компанія очікує подальшого підвищення цін упродовж фінансового року. Найсильніший вплив дефіциту RAM на фінансові показники HP прогнозується у другій половині року.
Тимчасовий генеральний директор і член ради директорів Брюс Бруссард уточнив, що зростання витрат зумовлене передусім подорожчанням DRAM і NAND. За його словами, нестабільність на ринку пам’яті збережеться протягом усього 2026 фінансового року і, ймовірно, триватиме й у 2027-му.
Компанія також попередила про спад загального адресного ринку для підрозділу Personal Systems у поточному календарному році на двозначні відсотки. Вищі ціни вже негативно впливають на попит.
Щоб зберегти прибутковість, HP підвищує ціни на ПК. Водночас компанія, як і інші виробники, намагається стимулювати попит на моделі з меншим обсягом оперативної пам’яті, аби не вичерпати обмежені й дорогі запаси. Аналітики раніше попереджали про можливе зростання цін на ПК у межах 15−20% та зменшення обсягів RAM у конфігураціях початкового і середнього рівня.
Президент підрозділу Personal Systems Кетан Патель зазначив, що компанія використовує ширший портфель рішень із різними типами чипів, щоб краще балансувати попит і пропозицію. Також HP випускає доступніші моделі з меншою кількістю функцій і нижчими характеристиками пам’яті.
Попри виклики, підрозділ Personal Systems показав зростання виручки на 11% у річному вимірі — до 10,3 млрд доларів за квартал. Продажі споживчих ПК у штуках зросли на 14% рік до року, а корпоративних — на 11%. Таким чином, дефіцит пам’яті не лише змінює структуру витрат виробників, а й впливає на характеристики пристроїв і ціни, які бачать кінцеві покупці.
За матеріалами:
Телеканал 24
Технології
