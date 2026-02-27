Ілюзія масовості: 84% людства ще не користується ШІ Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Створюється враження, що ШІ-технологія вже всюди, проте це не так

Попри гучні заголовки та постійні розмови про нейромережі, більшість населення планети досі жодного разу не користувалася штучним інтелектом.

Про це пише співзасновник компанії Aiso у LinkedIn.

За його словами, світ перебуває лише на початковому етапі впровадження цієї технології, що відкриває великі можливості для бізнесу та інвесторів.

Цифри, які ламають уявлення

За глобальною статистикою, із 8,1 млрд людей у світі:

84% (6,8 млрд) ніколи не взаємодіяли з ШІ;

16% (близько 1,3 млрд) користувалися безкоштовними чат-ботами;

лише 0,3% (15−25 млн людей) мають платні підписки вартістю близько $20 на місяць;

спеціалізованими інструментами для програмування, такими як Cursor або Claude Code, користуються лише 0,04% — це 2−5 млн фахівців.

Тобто відчуття «масового використання» технології значною мірою формується всередині невеликої професійної та інформаційної бульбашки.

Ефект соціальної бульбашки

Люди, які активно читають новини про ШІ, зазвичай самі належать до невеликої групи користувачів. Через це створюється враження, що технологія вже всюди.

Насправді ж більшість населення світу ще навіть не почала інтегрувати штучний інтелект у повсякденне життя чи роботу.

Експерти проводять паралель із розвитком інтернету. Частка користувачів ШІ на рівні 16% приблизно відповідає рівню проникнення мережі у 2005 році.

Після того періоду з’явилися й стрімко виросли соціальні мережі, електронна комерція, стримінгові сервіси, хмарні рішення та моделі підписки на програмне забезпечення.

Це означає, що основна хвиля розвитку штучного інтелекту ще попереду.

Чому техгіганти вкладають мільярди

Провідні технологічні компанії — Microsoft, Alphabet (Google), Meta та Amazon — уже інвестують сотні мільярдів доларів у розвиток інфраструктури для ШІ.

Йдеться насамперед про будівництво дата-центрів і закупівлю спеціалізованих мікрочіпів, зокрема від Nvidia, які потрібні для навчання та роботи нейромереж.

Розрахунок простий: коли решта 84% населення почне активно користуватися ШІ, інфраструктура має бути готовою.

Що це означає для ринку

Поточна ситуація свідчить, що ринок штучного інтелекту перебуває лише на початковій стадії.

Якщо історія розвитку інтернету повториться хоча б частково, попереду — масштабне зростання нових сервісів, бізнес-моделей і технологічних компаній.

