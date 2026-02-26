0 800 307 555
Дешева автівка — великий ризик: як безпечно купити машину

Бажання зекономити на купівлі авто інколи обертається серйозними проблемами. Люди знаходять вигідну пропозицію, продавець обіцяє «перевірку по всіх базах», надсилає документи, довідки та навіть PDF із печатками. Але в результаті покупець може залишитися і без грошей, і без автомобіля.
У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції попереджають: повноцінної дистанційної перевірки авто через державні реєстри зараз не існує. Тож документи, які вам надсилають у месенджері або на пошту, не гарантують, що з машиною все чисто.

Як працює схема

Зазвичай усе виглядає дуже переконливо для продавця:
  • ви знаходите авто за привабливою ціною;
  • продавець швидко відповідає та надсилає фото техпаспорта;
  • для переконливості шахраї демонструють скан-копії «перевірок», посилаються на начебто офіційні ресурси або надсилають лінки на сайти, які візуально копіюють державні портали.
Але це може бути лише гарна картинка.
Важливо знати: частина ключової інформації — про арешти, застави чи інші обмеження — не є у відкритому доступі. І жоден «знайомий спеціаліст» не має повного доступу до всіх державних реєстрів. Доступ до них мають лише уповноважені працівники сервісних центрів МВС — і тільки з робочих місць.

Як безпечно купити авто

Якщо хочете бути впевненими, що з автівкою все гаразд, користуйтеся тільки офіційною процедурою перевірки та переоформлення. Це дозволить:
  • перевірити авто в державних базах;
  • дізнатися, чи немає арештів або застав;
  • звірити VIN-код і номер кузова;
  • підтвердити законність походження авто;
  • офіційно перереєструвати машину на себе.
У сервісних центрах МВС також проводять експертне дослідження: фахівці перевіряють номери агрегатів і документи, щоб виявити підробки або зміну номерів.
Також фахівці радять не довіряти сайтам із дивними адресами. Офіційні державні ресурси мають домен «gov.ua».
Крім того, ніколи не переказуйте гроші, поки особисто не оглянете авто та не пройдете законну процедуру оформлення.

Куди звертатися

Отримати консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна за телефоном (044) 290−19−88 або через офіційний сайт та сторінки установи у соцмережах.
Якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілий контент — подайте звернення до кіберполіції через онлайн-форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
Раніше ми повідомляли, що кожне друге авто в Україні має історію ДТП.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
