Найнадійніші автомобільні бренди — хто очолив список

Технології&Авто
35
Lexus очолив рейтинг найбільш надійних брендів автомобілів
Lexus очолив рейтинг найбільш надійних брендів автомобілів, unsplash.com
Чим більше технологій з’являється в автомобілях, тим частіше власники стикаються з несправностями. Останнє дослідження надійності від J.D. Power показало: середня кількість проблем на одне авто досягла найвищого рівня з 2022 року.
Ба більше, преміальні бренди знову продемонстрували гірші результати, ніж масовий сегмент. Про це пише видання Motor1.

Загальна картина: проблем стало більше

Дослідження оцінює кількість несправностей у трирічних автомобілях. Показник вимірюється у форматі PP100 — це кількість проблем на 100 машин. Чим нижчий бал, тим вища надійність.
У 2026 році середній показник по ринку зріс до 204 проблем на 100 авто. Це на дві проблеми більше, ніж роком раніше.

Преміум поступається масовому сегменту

Сегмент преміальних авто показав середній результат 217 PP100, що на вісім пунктів гірше, ніж торік.
Преміум-бренди поступилися масовим маркам у семи з дев’яти категорій дослідження. Найбільше зауважень стосувалося: мультимедійних систем, сенсорних дисплеїв, елементів керування та загального досвіду водіння.

Лідери рейтингу

Найкращий результат знову продемонстрував Lexus — 151 PP100. Це найнижчий показник серед усіх брендів.
Серед масових марок лідером став Buick з результатом 160 PP100.
До першої трійки також увійшов Mini (168 PP100).

Найнадійніші бренди 2026 року

  1. Lexus — 151
  2. Buick — 160
  3. Mini — 168
  4. Cadillac — 175
  5. Chevrolet — 178
  6. Subaru — 181
  7. Porsche — 182
  8. Toyota — 185
  9. Kia — 193
  10. Nissan — 194
Середній показник по галузі — 204.
На що скаржаться найчастіше

Майже половина всіх звернень пов’язана з інформаційно-розважальними системами. Найпроблемніші елементи:
  • підключення смартфона;
  • Bluetooth;
  • бездротова зарядка;
  • фірмові мобільні додатки.
Також власники часто повідомляли про сторонні шуми та проблеми з якістю оздоблення.

Найбільш надійні моделі

Що стосується моделей, які отримали найкращі відгуки, то до списку увійшли
  • Toyota Corolla;
  • Toyota Camry;
  • Subaru Crosstrek;
  • Chevrolet Equinox;
  • Ram 1500.
Раінше ми повідомляли про 7 найкращих автівок, які повною мірою відповідають найсуворішим запитам щодо надійності та економічності.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
