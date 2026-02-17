7 надійних авто серед економічних гібридів Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Рейтинг передбачувано очолила Toyota Prius

Покупців недорогих автомобілів, окрім ціни, насамперед цікавлять дві характеристики: надійність та економічність. Експерти назвали 7 найкращих автівок, які повною мірою відповідають найсуворішим запитам.

Саме надійність стала центральним фактором дослідження фахівців у пошуках найкращих авто. Цього разу — для 2026 року в сегменті гібридів. Усі моделі в списку — відомі та недорогі. І економічні, адже у гібридних машин низька витрата палива.

Рейтинг із семи моделей за результатами дослідження iSeeCars передбачувано очолила Toyota Prius.

Найнадійніші недорогі гібриди у 2026 році:

Toyota Prius; Toyota Camry; Honda Civic Hybrid; Toyota Prius Plug-in Hybrid; Hyundai Sonata Hybrid; Toyota Highlander Hybrid; Ford Escape Hybrid.

