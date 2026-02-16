Маск анонсував запуск Grok для Tesla у Великій Британії та ЄС Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Маск повідомив, що оновлення стане “значним покращенням” порівняно з поточною версією 4.1

У Tesla оголосили про швидкий запуск асистента Grok в автомобілях на ринках Європи, Близького Сходу та Африки.

Нова функція дозволить власникам отримувати відповіді практично на будь-які питання з використанням даних у реальному часі, а також керувати навігацією голосом — додавати та редагувати пункти призначення, перетворюючи електромобіль на персонального цифрового гіда.

Етапи впровадження

Перший етап впровадження охопить Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію, Австрію, Італію, Францію, Португалію та Іспанію. Надалі список країн розширюватиметься.

Компанія продовжує розвивати екосистему рахунок оновлень «по повітрю», поступово розширюючи можливості своїх електромобілів без зміни апаратної платформи.

Глава X та засновник xAI Ілон Маск повідомив, що нова версія нейромережі Grok 4.20 вийде вже цього тижня. За його словами, оновлення стане «значним покращенням» порівняно з поточною версією 4.1.

