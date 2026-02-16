Маск анонсував запуск Grok для Tesla у Великій Британії та ЄС
У Tesla оголосили про швидкий запуск асистента Grok в автомобілях на ринках Європи, Близького Сходу та Африки.
Нова функція дозволить власникам отримувати відповіді практично на будь-які питання з використанням даних у реальному часі, а також керувати навігацією голосом — додавати та редагувати пункти призначення, перетворюючи електромобіль на персонального цифрового гіда.
Етапи впровадження
Перший етап впровадження охопить Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію, Австрію, Італію, Францію, Португалію та Іспанію. Надалі список країн розширюватиметься.
Компанія продовжує розвивати екосистему рахунок оновлень «по повітрю», поступово розширюючи можливості своїх електромобілів без зміни апаратної платформи.
Глава X та засновник xAI Ілон Маск повідомив, що нова версія нейромережі Grok 4.20 вийде вже цього тижня. За його словами, оновлення стане «значним покращенням» порівняно з поточною версією 4.1.
Поділитися новиною
Також за темою
Маск анонсував запуск Grok для Tesla у Великій Британії та ЄС
Від $290 000: електрична вантажівка Tesla Semi виходить на масовий ринок
Honda змінює плани розвитку
Volvo відкликає автомобілі через ризик самовільного відкриття дверей
У США мобільний оператор тестує живий переклад під час дзвінків
Китай хоче обмежити використання сенсорних панелей в авто