Volvo показала бюджетну версію свого найменшого електрокросовера (фото)

Volvo оновила свій найменший електрокросовер і додала бюджетну версію

На тлі складної ситуації на європейському авторинку Volvo розширює лінійку електричного Volvo EX30. Для модельного року 2026 бренд представив нову базову версію, оновив мультимедійну систему та додав свіжі варіанти оздоблення.

Головна мета — зробити компактний електрокросовер доступнішим і привабливішим для ширшої аудиторії.

Нова базова версія: менше потужності — нижча ціна

У лінійці з’явилася модифікація з одним електромотором потужністю 110 кВт (150 к.с.) та батареєю ємністю 51 кВт·год.

Запас ходу становить до 339 км за циклом WLTP. Розгін до 100 км/год займає приблизно 8,3−8,6 секунди.

Для тих, кому потрібна більша автономність, доступна версія з акумулятором 69 кВт·год, що забезпечує до 476 км пробігу.

У верхній частині модельного ряду пропонуються потужніші варіанти:

одномоторна версія на 268 к.с.;

двомоторна повнопривідна модифікація на 422 к.с.

Функція V2L: автомобіль як павербанк

EX30 отримав підтримку технології Vehicle-to-Load (V2L). Вона дозволяє використовувати автомобіль як джерело живлення для зовнішніх пристроїв.

За допомогою спеціального адаптера можна підключати:

електровелосипеди

аудіосистеми

кемпінгове обладнання

інші побутові пристрої

Частина нових функцій стане доступною через бездротові оновлення програмного забезпечення.

Оновлена мультимедіа та покращений інтерфейс

Для 2026 модельного року Volvo також спростила структуру меню мультимедійної системи. З’явилася персоналізована панель швидкого доступу, що робить керування більш інтуїтивним.

Оновлення програмного забезпечення надходитимуть «по повітрю», частина з них буде безкоштовною.

Нові інтер’єри та Black Edition

Лінійку оздоблення салону розширено. Серед новинок:

світлий інтер’єр Harvest із перероблених матеріалів у теплих скандинавських тонах;

оббивка Nordico з перероблених ПЕТ-пляшок;

оновлена версія Black Edition з повністю чорним салоном для більш преміального вигляду.

Також додано нові кольори кузова: Onyx Black, Vapour Grey і Crystal White.

Оновлений EX30 уже підтверджено для європейського ринку. Згодом зміни можуть з’явитися і в США.

Ціни на нову базову версію поки не оголошені. Для орієнтиру, попередня стартова комплектація коштувала від 33 060 доларів. Очікується, що саме новий базовий варіант стане драйвером продажів у 2026 році.

