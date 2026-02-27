0 800 307 555
Hyundai готує рамний пікап

Південнокорейський автовиробник Hyundai переглядає стратегію на американському ринку та готує повноцінний рамний пікап середнього розміру.
Новинка має стати серйознішою альтернативою нинішньому Hyundai Santa Cruz і напряму конкурувати з лідерами сегмента — Ford Ranger та Toyota Tacoma. Дебют моделі очікується не раніше 2028 року.
За попередніми даними, пікап отримає рамну конструкцію — ключову ознаку «справжніх» утилітарних моделей, орієнтованих на буксирування, перевезення вантажів і бездоріжжя. Виробництво можуть налагодити у США, що дозволить уникнути імпортних мит на легкі вантажівки та зміцнити позиції бренду серед місцевих покупців.
Попри те, що в межах концерну вже існує рамний пікап Kia Tasman, нова модель Hyundai розробляється окремо. До проєкту залучені інженерні команди зі США та Австралії, а платформа й налаштування підвіски будуть адаптовані спеціально під вимоги американського ринку.
Компанія також розглядає можливість створення рамного позашляховика на цій самій архітектурі. Потенційна серійна модель могла б скласти конкуренцію таким іконам сегмента, як Ford Bronco та Jeep Wrangler, а спільна платформа дозволить оптимізувати витрати на розробку.
У перспективі нова рамна база може лягти в основу й преміальних моделей бренду Genesis. Це відкриває можливість для створення розкішного SUV або навіть преміального пікапа з акцентом на комфорт, технології та дизайн. Офіційні технічні характеристики майбутньої моделі обіцяють розкрити ближче до старту виробництва.
За матеріалами:
MMR
Авто
