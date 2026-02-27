Hyundai готує рамний пікап Сьогодні 07:29 — Технології&Авто

Південнокорейський автовиробник Hyundai переглядає стратегію на американському ринку та готує повноцінний рамний пікап середнього розміру.

Новинка має стати серйознішою альтернативою нинішньому Hyundai Santa Cruz і напряму конкурувати з лідерами сегмента — Ford Ranger та Toyota Tacoma. Дебют моделі очікується не раніше 2028 року.

За попередніми даними, пікап отримає рамну конструкцію — ключову ознаку «справжніх» утилітарних моделей, орієнтованих на буксирування, перевезення вантажів і бездоріжжя. Виробництво можуть налагодити у США, що дозволить уникнути імпортних мит на легкі вантажівки та зміцнити позиції бренду серед місцевих покупців.

Попри те, що в межах концерну вже існує рамний пікап Kia Tasman, нова модель Hyundai розробляється окремо. До проєкту залучені інженерні команди зі США та Австралії, а платформа й налаштування підвіски будуть адаптовані спеціально під вимоги американського ринку.

Компанія також розглядає можливість створення рамного позашляховика на цій самій архітектурі. Потенційна серійна модель могла б скласти конкуренцію таким іконам сегмента, як Ford Bronco та Jeep Wrangler, а спільна платформа дозволить оптимізувати витрати на розробку.

У перспективі нова рамна база може лягти в основу й преміальних моделей бренду Genesis. Це відкриває можливість для створення розкішного SUV або навіть преміального пікапа з акцентом на комфорт, технології та дизайн. Офіційні технічні характеристики майбутньої моделі обіцяють розкрити ближче до старту виробництва.

MMR За матеріалами:

