Meta готує додаток WhatsApp для Apple Watch Сьогодні 03:48 — Технології&Авто

WhatsApp розпочав тестування власного додатка для Apple Watch, надавши доступ обраним користувачам через програму TestFlight.

Про це пише MacRumors

Це перша спроба компанії офіційно вийти на платформу Apple Watch, що може суттєво розширити можливості спілкування без використання смартфона.

Новий рівень зручності для користувачів

У бета-версія програми користувачі можуть читати вхідні повідомлення, надсилати відповіді безпосередньо з годинника, реагувати емодзі, записувати голосові повідомлення та обмінюватися швидкими реакціями — усе це без потреби відкривати WhatsApp на iPhone.

Водночас для роботи додатка необхідне підключення до iPhone з установленим WhatsApp, а тестування наразі доступне лише обмеженому колу користувачів.

Поки офіційна дата публічного запуску невідома, але поява програми в TestFlight свідчить, що публічна версія може вийти вже найближчими місяцями.

