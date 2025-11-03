Meta готує додаток WhatsApp для Apple Watch
WhatsApp розпочав тестування власного додатка для Apple Watch, надавши доступ обраним користувачам через програму TestFlight.
Про це пише MacRumors.
Це перша спроба компанії офіційно вийти на платформу Apple Watch, що може суттєво розширити можливості спілкування без використання смартфона.
Новий рівень зручності для користувачів
У бета-версія програми користувачі можуть читати вхідні повідомлення, надсилати відповіді безпосередньо з годинника, реагувати емодзі, записувати голосові повідомлення та обмінюватися швидкими реакціями — усе це без потреби відкривати WhatsApp на iPhone.
Водночас для роботи додатка необхідне підключення до iPhone з установленим WhatsApp, а тестування наразі доступне лише обмеженому колу користувачів.
Поки офіційна дата публічного запуску невідома, але поява програми в TestFlight свідчить, що публічна версія може вийти вже найближчими місяцями.
Поділитися новиною
Також за темою
Meta готує додаток WhatsApp для Apple Watch
Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
Canva представила значне оновлення: запустила власну модель дизайну та додала нові функції ШІ
Попит на електрокари з-за кордону зріс на 52% за рік: звідки завозять автівки
Що означають спеціальні відмітки на водійських посвідченнях
Threads додасть зникаючі публікації