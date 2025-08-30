Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям — Finance.ua

Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям Сьогодні 21:08 — Технології&Авто

Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям

Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу бувають двох видів: про підтвердження права власності та для виїзду за кордон. Обидва видаються на єдиних бланках, але мають відмінності.

Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Коли потрібно оформлювати свідоцтво для поїздки за кордон

Якщо ви плануєте подорож за кермом чужого авто, необхідно отримати свідоцтво для виїзду за кордон. Воно надає тимчасове право користування автомобілем і дозволяє перетинати кордон.

Якщо подорож планує власник на своєму авто, оформлювати свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон не потребується.

Нотаріально засвідчена довіреність від власника автомобіля також дає право на виїзд на цьому автомобілі з України, але документ слід перекласти на мову країни перебування та легалізувати в установленому порядку (апостиль або консульська легалізація).

Відмінності між свідоцтвами:

для виїзду за кордон — оформлюється на ім’я водія;

в рядку C.4 зазначається — «b не є власником»;

в особливих відмітках зазначається: для участі в міжнародному русі та термін видачі (визначає власник);

у постійному свідоцтві про реєстрацію в рядку C.4 робиться відмітка про власність — «a є власником».

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника чи пасажира.

Для цього потрібно разом з автовласником звернутись до територіального сервісного центру МВС.

З собою взяти такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншої особи. Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.

Після повернення з-за кордону упродовж 10 днів свідоцтво про реєстрацію необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому воно видавалось.

А власник забирає своє свідоцтво про реєстрацію на авто в тому сервісному центрі МВС, в якому залишав на зберігання.

Необхідні документи для виїзду за кордон:

національне посвідчення водія;

міжнародне посвідчення водія (якщо країна відвідування ратифікувала Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон (не на своєму авто);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на власному авто);

нотаріально оформлена довіреність (за потреби);

наклейка на авто або UA на номерних знаках.

