Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям

Технології&Авто
65
Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям
Свідоцтво на авто для виїзду за кордон: що потрібно знати водіям
Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу бувають двох видів: про підтвердження права власності та для виїзду за кордон. Обидва видаються на єдиних бланках, але мають відмінності.
Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Коли потрібно оформлювати свідоцтво для поїздки за кордон

Якщо ви плануєте подорож за кермом чужого авто, необхідно отримати свідоцтво для виїзду за кордон. Воно надає тимчасове право користування автомобілем і дозволяє перетинати кордон.
Читайте також
Якщо подорож планує власник на своєму авто, оформлювати свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон не потребується.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Нотаріально засвідчена довіреність від власника автомобіля також дає право на виїзд на цьому автомобілі з України, але документ слід перекласти на мову країни перебування та легалізувати в установленому порядку (апостиль або консульська легалізація).
Відмінності між свідоцтвами:
  • для виїзду за кордон — оформлюється на ім’я водія;
  • в рядку C.4 зазначається — «b не є власником»;
  • в особливих відмітках зазначається: для участі в міжнародному русі та термін видачі (визначає власник);
  • у постійному свідоцтві про реєстрацію в рядку C.4 робиться відмітка про власність — «a є власником».
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника чи пасажира.
Читайте також
Для цього потрібно разом з автовласником звернутись до територіального сервісного центру МВС.
З собою взяти такі документи:
  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).
Власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншої особи. Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.
Читайте також
Після повернення з-за кордону упродовж 10 днів свідоцтво про реєстрацію необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому воно видавалось.
А власник забирає своє свідоцтво про реєстрацію на авто в тому сервісному центрі МВС, в якому залишав на зберігання.
Необхідні документи для виїзду за кордон:
  • національне посвідчення водія;
  • міжнародне посвідчення водія (якщо країна відвідування ратифікувала Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон (не на своєму авто);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (на власному авто);
  • нотаріально оформлена довіреність (за потреби);
  • наклейка на авто або UA на номерних знаках.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems