Попит на вживані авто зі США зріс: ТОП-5 найпопулярніших моделей — Finance.ua

В Україні зростає попит на вживані легковики зі США. Зокрема, у липні українці придбали майже 4,8 тис. таких автівок, що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які автівки обирають українці

Зазначається, що середній вік автомобілів, що поповнили український автопарк, становить 5,5 року.

Найбільшу частку серед імпортованих «американців» склали електромобілі — 43%, хоча й бензинові авто не втрачають популярності — 41%.

Гібридні авто займають 8%, а дизельні та автомобілі з ГБО — по 4% кожен.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y — 711 авто;

Tesla Model 3 — 555 авто;

Ford Escape — 347 авто;

Nissan Rogue — 260 авто;

BMW X5 — 227 авто.

Нагадаємо, минулого місяця український автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 11% перевищує показники липня 2024 року.

В Україні спростили торгівлю вживаними авто. Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

