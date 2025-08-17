Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані — Finance.ua

Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані
Минулого місяця український автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 11% перевищує показники липня 2024 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
При цьому частка нових авто серед зареєстрованих гібридів становила 52%, тоді як торік — 57%.
Лідери ринку
Першість серед нових гібридних легковиків утримує Toyota RAV4 — 238 авто.
На другому місці — Toyota Yaris Cross (101 авто), а третій за популярністю Renault Duster (77 авто).
Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом:
- Toyota Prius — 82 авто;
- Ford Escape — 74 авто;
- Toyota RAV4 — 61 авто.
Нагадаємо, в Україні спростили торгівлю вживаними авто. Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.
Поділитися новиною
Також за темою
Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані
Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв
Honor презентував новий смартфон (фото)
Dodge представив бензиновий Charger (фото, відео)
Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото)
У яких країнах автомобілісти віддають перевагу механічній коробці передач