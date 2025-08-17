Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані — Finance.ua

Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані Сьогодні 19:09 — Технології&Авто

Найпопулярніші гібридні авто в Україні: нові та вживані

Минулого місяця український автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 11% перевищує показники липня 2024 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

При цьому частка нових авто серед зареєстрованих гібридів становила 52%, тоді як торік — 57%.

Лідери ринку

Першість серед нових гібридних легковиків утримує Toyota RAV4 — 238 авто.

На другому місці — Toyota Yaris Cross (101 авто), а третій за популярністю Renault Duster (77 авто).

Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом:

Toyota Prius — 82 авто;

Ford Escape — 74 авто;

Toyota RAV4 — 61 авто.

Нагадаємо, в Україні спростили торгівлю вживаними авто. Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

