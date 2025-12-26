Який електромобіль є найефективнішим у США Сьогодні 19:23 — Технології&Авто

Який електромобіль є найефективнішим у США

Багато хто вважає, що Tesla виготовляє найефективніший електромобіль, який продається у США, проте це не так.

Попри те, що Tesla Model Y 2026 року досягла похвального показника, саме Lucid Air 2025 року очолив список EPA (Агенція з охорони довкілля США. — Ред.) як найефективніший серійний автомобіль, пише Jalopnik

Lucid Air є варіантом Pure із заднім приводом і 48-сантиметровими колесами, тоді як найефективнішою Tesla за версією EPA була Model Y Standard з 45-сантиметровими дисками та заднім приводом. Через це збільшення розміру коліс Luicid знижує рейтинги EPA, хоча і незначно.

«Повнопривідні Tesla відстають, причому Model Y зазнала значного падіння, продемонструвавши лише 117 MPGe (показник ефективності енергоспоживання для електромобілів та гібридів. — Ред.) в комбінованому циклі, тоді як Model 3 Long Range продемонструвала 128 MPGe, що робить її найефективнішою повнопривідною Tesla, згідно з останніми оцінками EPA на 2025 рік», — додали в Jalopnik.

За словами експертів, значна частина приросту ефективності може бути повʼязана з внутрішньою вертикально інтегрованою філософією розвитку Lucid.

«Все, від акумулятора і двигунів до програмного забезпечення, розроблено Lucid, що дає компанії явну перевагу над конкурентами-виробниками електромобілів, коли йдеться про оптимізацію всього комплексу», — зазначають у матеріалі.

Водночас фахівці називають двигун інженерним дивом, який є легким, компактним та потужним, при цьому дуже ефективним.

«Особлива увага була приділена також зниженню ваги: в Air використовується алюмінієва рама, а акумулятори розміщені в легкому композиті з епоксидної смоли та скловолокна, що забезпечує зниження ваги, а також покращену тепло- та корозійну стійкість», — пояснили в Jalopnik.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.