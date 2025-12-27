Jaguar розкрив плани щодо свого революційного електроседана 27.12.2025, 01:34 — Технології&Авто

Jaguar розкрив плани щодо свого революційного електроседана

Jaguar готується до одного з найрадикальніших перезапусків у своїй історії — улітку 2026 року компанія офіційно представить електричний седан GT, який має задати новий напрям розвитку британського бренду.

Про це в інтерв’ю Auto Express розповів керівник Jaguar Роудон Гловер, який назвав поточний етап «кінцем початку» трансформації компанії.

Чого очікувати від електроседану Jaguar GT

За словами Гловера, новинка стане втіленням філософії Jaguar XXI століття — автомобілем, що не схожий ні на що інше на дорозі. Він отримає низьку посадку, драматичні пропорції та яскраво виражений емоційний характер.

Керівник бренду підкреслив, що саме такий підхід повертає Jaguar до його історичних витоків — часів E-Type, XJ220 та інших моделей, які свого часу ламали уявлення про дизайн серійних авто.

Новий електричний GT стане першою моделлю в оновленій лінійці та одразу позиціонуватиметься в ультрапреміальному сегменті.

Початкова ціна автомобіля становитиме близько £120 тисяч, тоді як середня вартість модельного ряду, за оцінками Jaguar, перебуватиме на рівні приблизно £140 тисяч.

При цьому традиційної лінійки комплектацій у новинки не буде. Натомість бренд робить ставку на глибоку персоналізацію, індивідуальні замовлення та обмежені серії з істотно вищими цінами.

У компанії вважають, що між верхнім преміум-сегментом і ультралюксом на кшталт Rolls-Royce чи Bentley залишається вільна ніша, у якій Jaguar може закріпитися.

Технічно GT буде виключно електричним. Jaguar не розглядає жодних альтернатив із двигунами внутрішнього згоряння.

Автомобіль отримає три електромотори сумарною потужністю близько 1000 кінських сил, запас ходу на рівні приблизно 650 км у реальних умовах та швидку зарядку, яка дозволить поповнити до 320 км пробігу за близько 15 хвилин.

Також передбачено повнокероване шасі, завдяки якому радіус розвороту відповідатиме компактним моделям на кшталт Honda Civic.

Прийом замовлень на новий Jaguar GT почнеться у другій половині 2026 року, а перші поставки клієнтам заплановані приблизно через рік після цього.

У компанії впевнені, що радикальна зміна продукту й бренду водночас — ризикований, але необхідний крок, який дозволить Jaguar повернути собі статус виробника по-справжньому бажаних і емоційних автомобілів.

