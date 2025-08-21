Jaguar повністю переходить на електромобілі — Finance.ua

Jaguar повністю переходить на електромобілі Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Jaguar повністю переходить на електромобілі

Британський автовиробник Jaguar офіційно підтвердив перехід до нової стратегії розвитку, що передбачає повну відмову від традиційних моделей із двигунами внутрішнього згоряння та фокус на створенні розкішних електромобілів.

Про це заявив новий керівник Jaguar Land Rover (JLR) П. Б. Баладжі.

У рамках цієї трансформації компанія у 2025 році припинила виробництво всієї попередньої модельної лінійки. Перші серійні електромобілі Jaguar нового покоління з’являться у 2026 році. Дебютною моделлю стане електричний Grand Tourer, який має скласти конкуренцію Porsche Taycan. Авто отримає платформу JEA, запас ходу до 692 кілометрів і можливість швидкісної зарядки на 322 кілометри лише за 15 хвилин, що забезпечуватиметься батареєю ємністю понад 100 кВт·год.

Дизайнерський напрямок нової лінійки окреслив концепт Type 00, представлений у 2024 році. Це дводверне купе з фіксованим дахом, яке не планують випускати серійно, але воно демонструє пропорції та естетику майбутніх моделей.

Після Grand Tourer Jaguar планує вивести на ринок ще два електромобілі преміум-класу — розкішний седан і флагманський позашляховик. Усі моделі коштуватимуть понад 100 тисяч євро, що підкреслює новий статус бренду як виробника виключно висококласних авто.

Jaguar Land Rover із 2008 року належить індійському концерну Tata Motors. П. Б. Баладжі, який раніше працював фінансовим директором Tata, очолив JLR у листопаді 2024 року після відходу Адріана Марделла.

Водночас нова рекламна кампанія компанії викликала хвилю критики, включно з різкими коментарями від Дональда Трампа та Ілона Маска. Однак керівництво JLR підкреслює, що стратегія не зазнає змін і Jaguar продовжить курс на електрифікацію та створення автомобілів преміум-класу.

