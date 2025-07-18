Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії — Finance.ua

Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії
Компанія Jaguar Land Rover оголосила про скорочення 500 робочих місць у Великій Британії через падіння продажів та негативний вплив торгівельної війни з США.
Звільнення відбудуться за добровільною програмою й торкнуться переважно керівного складу. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.
Британська компанія заявила, що «скорочення керівних посад, яке становило 1,5% її робочої сили, буде завершено за допомогою програми добровільного звільнення».
«Невизначеність щодо мит, у поєднанні із запланованим скороченням виробництва старіших моделей Jaguar, призвела до «падіння продажів на 15% за три місяці до червня, до трохи понад 94 тисяч» — зазначає видання.
Поділитися новиною