Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії — Finance.ua

Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії 18.07.2025, 00:51

Jaguar Land Rover скоротить 500 робочих місць у Великій Британії

Компанія Jaguar Land Rover оголосила про скорочення 500 робочих місць у Великій Британії через падіння продажів та негативний вплив торгівельної війни з США.

Звільнення відбудуться за добровільною програмою й торкнуться переважно керівного складу. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.

Британська компанія заявила, що «скорочення керівних посад, яке становило 1,5% її робочої сили, буде завершено за допомогою програми добровільного звільнення».

«Невизначеність щодо мит, у поєднанні із запланованим скороченням виробництва старіших моделей Jaguar, призвела до «падіння продажів на 15% за три місяці до червня, до трохи понад 94 тисяч» — зазначає видання.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.