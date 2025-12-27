Meta дозволить користувачам у ЄС обмежувати персональну рекламу у Facebook та Instagram Сьогодні 02:07 — Технології&Авто

Meta дозволить користувачам у ЄС обмежувати персональну рекламу у Facebook та Instagram

Meta змінює формат реклами для користувачів Facebook та Instagram у країнах ЄС. З січня 2026 року люди зможуть або залишити повністю персоналізовану рекламу, або обрати варіант із мінімальним таргетингом.

Про нову модель повідомила Єврокомісія, яка добивається від великих платформ реального, а не формального вибору щодо обробки персональних даних.

Як це працюватиме

Користувачам покажуть зрозуміле вікно налаштувань: погодитися на збір широкого набору даних для максимально «точної» реклами або дозволити Meta використовувати обмежений обсяг інформації й бачити менш персоналізовані оголошення.

Читайте також Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника

Зміни стали результатом конфлікту між Meta та Єврокомісією у 2025 році.

Тоді регулятор визнав, що компанія порушує європейський закон про цифрові ринки, бо фактично нав’язує схему «плати або погоджуйся», коли без згоди на глибокий трекінг користувач майже не міг нормально користуватися сервісами.

Тепер Meta формально бере на себе зобов’язання дати повноцінну альтернативу.

За задумом Єврокомісії, відмова від максимальної персоналізації не має робити платформу незручною або змушувати людей переходити на платні підписки тільки заради базового рівня приватності.

Читайте також Meta закрила застосунок Facebook Messenger для Windows і Mac

Після запуску нового підходу на початку 2026 року регулятор збиратиме дані від самої Meta, рекламодавців, правозахисних організацій та інших гравців ринку.

Брюссель оцінюватиме, скільки людей обере «менш персоналізований» варіант, як це вплине на доходи від реклами та чи не використовує компанія приховані механізми тиску, щоб схилити користувачів до ширшого збору даних.

Якщо виявиться, що оновлена модель суперечить духу або букві європейських правил, Єврокомісія залишає за собою право повернутися до справи й застосувати нові санкції.

Для користувачів це ще один приклад того, як європейські регулятори змушують технологічних гігантів перетворювати налаштування конфіденційності з «галочки в інтерфейсі» на реальний інструмент контролю над власними даними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.