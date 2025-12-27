Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Експерти назвали 4 найменш надійні моделі електрокарів

Багато хто вважає, що електромобілі є надійними транспортними засобами. Хоча це і справді так, аналіз Consumer Reports показав, що сучасні електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж автомобілі із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Про це пише BGR.

«Це більше пов’язано з тим, що це нові конструкції, в яких використовуються нові технології та системи, а нещодавно представлені моделі, як правило, мають більше проблем, оскільки виробники вирішують проблеми, пов’язані з їх розробкою. Для порівняння, гібридні автомобілі мають на 26% менше проблем, ніж автомобілі з ДВЗ, що свідчить про те, що технологія може вдосконалюватися і ставати більш надійною в цілому», — підкреслюють у матеріалі.

Однак цифри говорять про те, що на ринку є електромобілі, які не настільки надійні, як повинні бути. Тому експерти назвали чотири таких авто, які не варто купувати.

Chevrolet Bolt до 2022 року

Моделі 2017−2022 років мають ризик загоряння акумулятора. Крім того, здається, що існує ціла низка проблем із системами автомобіля.

«Власники повідомляють про проблеми з камерою заднього виду та технологіями, системою безключового доступу, електричними компонентами та клімат-контролем. Інші помітили скрипи, стуки та протікання, особливо в ущільнювачах дверей і вікон», — додають у матеріалі.

Попри те, що Consumer Reports оцінює Bolt досить низько, люди, які мають цю автівку, хвалять її.

Враховуючи це, Bolt більше належить до категорії «вдача чи невдача», ніж «зовсім уникати», однак все одно потрапляє до цього переліку через потенційні проблеми.

Гарна новина полягає у тому, що новіші моделі, починаючи з 2023 року, швидше за все, вирішили більшість проблем.

2025 Ford F-150 Lightning

Багато власників пікапів не цікавляться електричними моделями, адже вони вимагають значно більшої потужності, тому не дивно, що 2025 Ford F-150 Lightning отримав досить низьку оцінку в Consumer Reports.

У виданні розповіли про проблеми з електрообладнанням, зокрема з акумуляторами електромобілів, а також проблеми із зарядними пристроями, аксесуарами та електронікою у салоні.

«Економія палива на шосе могла б бути кращою, а деякі користувачі повідомляють про несправності при буксируванні, що є найважливішою функцією для багатьох водіїв вантажівок. Не кажучи вже про те, що серія регулярно стикається із затримками у виробництві, включаючи поточну затримку для нових моделей», — додають у BGR.

Toyota Prius Prime 2023

Це ще один приклад автомобіля, який отримав низькі оцінки надійності від Consumer Reports, однак у мережі можна знайти багато відгуків користувачів, які кажуть протилежне.

«На даний момент Prius Prime 2023 року має три проблеми: одна стосується дзеркала заднього виду, інша — системи визначення максимальної вантажопідйомності, і нарешті, кілька проблем стосуються електричних компонентів, таких як двері, засувки або замки», — підкреслюють у виданні.

Також користувачі повідомляють про проблеми з інформаційно-розважальною системою, наголошуючи, що екран гасне або працює з перебоями. Крім того, власники кажуть про проблеми з Bluetooth і підключенням телефону, вихлопною системою та акумулятором.

«Але є також багато користувачів, які повідомляють, що їм подобається ця машина, згадуючи, як приємно на ній їздити і що вона загалом працює добре. Причина, через яку Prius дійсно заслуговує на своє місце в цьому списку, полягає в тому, що ця машина в тій чи іншій формі присутня на ринку з кінця 1990-х років. Той факт, що, попри зміни в технології, вона все ще має проблеми, є показовим», — зауважили у BGR.

2024 Tesla Cybertruck

Цей автомобіль відомий своїми проблемами. Попри те, що Model S теж має свої недоліки, Cybertruck страждає від проблем з моменту свого випуску.

Користувачі кажуть, що модель «просто не готова», а ціна є зависокою для того, що вона пропонує, якщо порівнювати з іншими моделями електромобілів.

«Є також позитивні відгуки, в яких хвалять розмір кузова пікапа, малий радіус повороту, чутливе керування та універсальність автомобіля в цілому. Моделі Tesla — не єдині дорогі електромобілі з проблемами. Насправді, один з найдорожчих електромобілів на ринку показує, що загалом не так з розкішними електромобілями. Ви не завжди платите вищу ціну за високоякісний автомобіль», — підсумували у публікації.

