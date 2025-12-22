Де в Україні найбільше купують електромобілі та гібриди Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Де в Україні найбільше купують електромобілі та гібриди

Електромобілі та гібридні автомобілі продовжують активно завойовувати український ринок.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Скільки всього електрокарів в Україні

Станом на початок 2025 року в Україні зареєстровано понад 38 000 електромобілів та близько 19 700 гібридних автомобілів. Дані підтверджують стабільне зростання попиту на екологічні види транспорту та поступовий перехід українців на сучасні технології.

Лідери за кількістю реєстрацій

Аналіз даних першої реєстрації дозволяє визначити регіональних лідерів і простежити ключові тенденції розвитку «зеленого» автопарку. Найбільша концентрація таких автомобілів припадає на кілька регіонів, які формують основу цього сегмента в Україні.

Київ залишається беззаперечним лідером. На відміну від більшості регіонів, у столиці зареєстровано більше гібридних автомобілів, ніж електрокарів. У Києві налічується понад 6 500 електромобілів і майже 6 800 гібридів, що свідчить про розвинену інфраструктуру та стабільний попит на альтернативний транспорт.

Західний регіон посідає друге місце. Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Волинська та Рівненська області разом мають понад 13 500 електрокарів і близько 4 700 гібридних авто. Це демонструє активне впровадження екологічних технологій серед мешканців західних областей.

Центральний регіон, до якого входять Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та частково Чернігівська області, налічує понад 6 700 електромобілів і близько 2 800 гібридних авто. Попит тут зростає стабільно та без різких коливань.

Східний регіон у складі Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей має понад 6 000 електрокарів і близько 2 000 гібридних автомобілів, забезпечуючи вагому частку загальноукраїнських показників.

Північний регіон — Київська, Сумська та Чернігівська області — налічує понад 3 000 електромобілів і понад 1 300 гібридів, демонструючи поступове, але впевнене зростання інтересу до такого транспорту.

Південний регіон, до якого входять Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, разом має понад 4 400 електрокарів і близько 2 700 гібридних авто. Хоча це найменші показники серед регіонів, позитивна динаміка також зберігається.

Раніше ми повідомляли , що найпоширенішою маркою «електричок» в Україні залишається Tesla (20,2%), далі Nissan (18%) та Volkswagen (12,4%).

