Найдешевші електрокари від Renault знімають із виробництва (фото)

13
Найдешевші електрокари від Renault знімають із виробництва (фото)
Фото: Renault
Renault припинить випуск електромобілів Mobilize Duo та Bento. Наступники Renault Twizzy вартістю до 10 000 євро дебютували лише рік тому.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Основною причиною відмови називають низьку рентабельність Mobilize Duo та Bento. До того ж, в ЄС закривається низка служб каршерінгу, а найдешевші електромобілі Renault створювали, у тому числі, і для них.
Фото: Renault
Фото: Renault
Примітно, що електромобіль Renault Mobilize Duo та його вантажний варіант Bento офіційно презентували тільки у жовтні 2024 року. Отже, їх випускали менш, ніж рік.
Компактні 2,4-метрові авто вирізняються оригінальним дизайном із «гільйотинними» дверима як у Lamborghini. Існують версії на 8 і 16 сил, причому менш потужним електрокаром у низці країн ЄС можна керувати з 16 років і без водійських прав.
Фото: Renault
Фото: Renault
Максимальна швидкість Mobilize Duo і Bento становить 45 і 80 км/год, відповідно. Із батареєю ємністю 10,3 кВт∙год запас ходу сягає 160 км.
За матеріалами:
Фокус
Авто
