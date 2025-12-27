У Китаї представили робота-гуманоїда з реалістичним обличчям (фото)
Китайський стартап у галузі робототехніки Noextix презентував нового робота-гуманоїда з реалістичним обличчям.
Про це повідомляє Interesting Engeneering.
Розроблений для роботи з людьми, Hobbs W1 від Noetix поєднує в собі реалістичну біонічну голову, інтерактивний дисплей та роботизовані руки з певним ступенями рухливості.
Робот має повністю автономну навігацію, що дозволяє йому працювати як рецепціоніст, а також супроводжувати людей природним чином.
У компанії також заявили, що Hobbs W1 може розпізнавати емоції, вести природні розмови, синхронізувати інформацію в режимі реального часу та плавно взаємодіяти в різних професійних умовах.
Завдяки своєму дизайну робот чудово підходить для використання в індустрії гостинності, роздрібній торгівлі, освіті та корпоративному середовищі.
У Noetix зауважують, що Hobbs W1 розроблений для допомоги людям, а не для заміни працівників-людей.
Зазначається, що у жовтні Noetix представила свого робота-гуманоїда з розміром дитини під назвою Bumi за ціною менше $1 400.
