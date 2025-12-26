Який штраф передбачено за приховані чи брудні номери на автомобілі Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

В Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.

Порушенням вважається, якщо знак забруднений, закритий повністю або частково, перекритий рамками чи іншими предметами, або якщо символи на ньому не розбірливі на відстані 20 метрів.

За такі випадки передбачено штраф у розмірі 1190 гривень. Це стосується як випадкового забруднення, так і свідомого приховування знака.

Покарання посилюється у разі повторного або умисного порушення. У таких випадках штраф може сягати 5100 гривень.

Що вважається порушенням: повний перелік

Адміністративну відповідальність несуть водії за цілу низку факторів, які роблять номерний знак непомітним для інших учасників руху та правоохоронців.

Як зазначають у поліції, згідно з п. 2.9(в) ПДР, забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, якщо він:

не належить цьому транспортному засобу;

не відповідає вимогам державних стандартів;

закріпленим у не встановленому для цього місці;

перевернутий чи неосвітлений;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає можливості чітко визначити символи з відстані 20 метрів.

