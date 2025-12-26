0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який штраф передбачено за приховані чи брудні номери на автомобілі

Технології&Авто
20
Фото: Патрульна поліція
Фото: Патрульна поліція, t.me
В Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.
Порушенням вважається, якщо знак забруднений, закритий повністю або частково, перекритий рамками чи іншими предметами, або якщо символи на ньому не розбірливі на відстані 20 метрів.
За такі випадки передбачено штраф у розмірі 1190 гривень. Це стосується як випадкового забруднення, так і свідомого приховування знака.
Покарання посилюється у разі повторного або умисного порушення. У таких випадках штраф може сягати 5100 гривень.

Що вважається порушенням: повний перелік

Адміністративну відповідальність несуть водії за цілу низку факторів, які роблять номерний знак непомітним для інших учасників руху та правоохоронців.
Як зазначають у поліції, згідно з п. 2.9(в) ПДР, забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, якщо він:
  • не належить цьому транспортному засобу;
  • не відповідає вимогам державних стандартів;
  • закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • перевернутий чи неосвітлений;
  • закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає можливості чітко визначити символи з відстані 20 метрів.
Раніше ми повідомляли, що у Кабінеті водія доступні онлайн-послуги з бронювання номерних знаків на 15 днів та подовження платного зберігання — на 10 днів або 1 місяць.
За матеріалами:
ТСН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems