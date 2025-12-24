MacBook Pro чекає найбільше оновлення за останні п’ять років Сьогодні 03:05 — Технології&Авто

MacBook Pro чекає найбільше оновлення за останні п’ять років

Apple може представити повністю оновлений MacBook Pro вже у 2026 році — вперше за п’ять років. Очікується одразу кілька важливих змін у дизайні та технологіях.

Головним нововведенням стане OLED-дисплей. Такі екрани яскравіші, мають кращий контраст і насиченіші кольори. Apple, ймовірно, використає двошарову технологію Tandem OLED, як в iPad Pro. Також компанія може відмовитися від вирізу в екрані та замінити його невеликим отвором для камери.

Новий MacBook Pro має стати тоншим, хоча загальний дизайн, за чутками, зміниться не радикально. Затримка редизайну пов’язана саме з впровадженням нової технології дисплеїв.

Серед можливих новинок також називають сенсорний екран — аналітики вважають, що Apple нарешті може додати підтримку дотику. Крім того, ноутбук може отримати стільниковий зв’язок завдяки власному модему Apple.

Разом із оновленням очікується перехід на процесори Apple M 6 , створені за 2-нм техпроцесом. Спочатку нові чипи можуть з’явитися лише у старших версіях MacBook Pro.

За попередніми даними, презентація відбудеться восени 2026 року, а масові поставки розширяться вже у 2027-му.

