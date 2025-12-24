0 800 307 555
MacBook Pro чекає найбільше оновлення за останні п’ять років

Apple може представити повністю оновлений MacBook Pro вже у 2026 році — вперше за п’ять років. Очікується одразу кілька важливих змін у дизайні та технологіях.
Головним нововведенням стане OLED-дисплей. Такі екрани яскравіші, мають кращий контраст і насиченіші кольори. Apple, ймовірно, використає двошарову технологію Tandem OLED, як в iPad Pro. Також компанія може відмовитися від вирізу в екрані та замінити його невеликим отвором для камери.
Новий MacBook Pro має стати тоншим, хоча загальний дизайн, за чутками, зміниться не радикально. Затримка редизайну пов’язана саме з впровадженням нової технології дисплеїв.
Читайте також
Серед можливих новинок також називають сенсорний екран — аналітики вважають, що Apple нарешті може додати підтримку дотику. Крім того, ноутбук може отримати стільниковий зв’язок завдяки власному модему Apple.
Разом із оновленням очікується перехід на процесори Apple M6, створені за 2-нм техпроцесом. Спочатку нові чипи можуть з’явитися лише у старших версіях MacBook Pro.
За попередніми даними, презентація відбудеться восени 2026 року, а масові поставки розширяться вже у 2027-му.
За матеріалами:
iTechua
