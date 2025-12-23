США заборонили на своєму ринку нові іноземні дрони Сьогодні 23:02 — Технології&Авто

Федеральна комісія зі зв’язку США вирішила заборонити допуск на американський ринок нових моделей дронів іноземного виробництва, визнавши їх ризиком для національної безпеки.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації.

Рішення ухвалене на підставі висновків органів національної безпеки США та відповідає політиці президента Дональда Трампа щодо посилення контролю над повітряним простором і зменшення залежності від закордонних технологій.

Що саме заборонили

Нові моделі іноземних дронів і ключових комплектуючих більше не зможуть отримати дозвіл FCC. Без такого дозволу дрони не можна офіційно імпортувати, продавати чи запускати на ринку США.

Що не заборонили

Дрони, які люди вже купили, залишаються дозволеними. Магазини можуть і далі продавати старі моделі, які були сертифіковані раніше.

Обмеження не стосуються приватних користувачів, які володіють дронами законно.

Чому США пішли на цей крок

Американські служби безпеки заявили, що іноземні дрони можуть:

використовуватися для шпигунства і несанкціонованого збору даних;

створювати ризики для критичної інфраструктури;

заважати роботі радарів і служб безпеки під час масових заходів.

Особливу увагу США приділяють безпеці напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року, святкувань 250-річчя США та Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

Що це означає для ринку

Рішення фактично відкриває шлях для американських виробників дронів, обмежуючи конкуренцію з боку закордонних компаній. У Комісії заявили, що мають намір активно підтримувати розвиток власної індустрії безпілотників.

