Антимонопольний регулятор Італії оштрафував Ryanair на понад €255 млн
Антимонопольний орган Італії оштрафував авіакомпанію Ryanair DAC та її материнську компанію Ryanair Holdings plc на €255,7 млн за зловживання домінуючим становищем на ринку.
Про це повідомив Італійський орган з питань конкуренції (AGCM).
Регулятор встановив, що Ryanair, яка займає домінуючу позицію на ринку авіаперевезень до та з Італії, зокрема на внутрішніх і європейських маршрутах, з квітня 2023 року до щонайменше квітня 2025 року перешкоджала роботі туристичних агентств.
За даними відомства, Ryanair контролює близько 38−40% пасажирських перевезень на маршрутах до та з Італії. Це дозволяло компанії діяти майже незалежно від конкурентів і споживачів.
Розслідування показало, що Ryanair запровадила стратегію, яка ускладнювала або блокувала можливість онлайн- і традиційним турагентствам купувати квитки на рейси компанії через сайт ryanair.com. Зокрема, авіакомпанія обмежувала продаж квитків у поєднанні з рейсами інших перевізників або з додатковими туристичними та страховими послугами.
Серед заходів, які застосовувала Ryanair, регулятор називає впровадження перевірок із розпізнаванням облич для клієнтів агентств, блокування оплат і масове видалення акаунтів, пов’язаних із бронюваннями через онлайн-агентства. Згодом компанія почала нав’язувати агентствам партнерські угоди з обмежувальними умовами та запускала кампанії проти тих, хто відмовлявся їх підписувати.
Антимонопольний орган дійшов висновку, що такі дії обмежили конкуренцію на ринку туристичних послуг і зменшили вибір та якість пропозицій для споживачів.
