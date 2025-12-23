Apple оштрафували в Італії на 98 млн євро: причини 23.12.2025, 00:34 — Світ

Італійське антимонопольне відомство (AGCM) оштрафувало американського технологічного гіганта Apple на 98 мільйонів євро за порушення антимонопольного законодавства через так звану політику прозорості відстеження додатків (App Tracking Transparency, ATT).

Про це повідомляє Euractiv.

Політика прозорості відстеження додатків (ATT) — це набір правил конфіденційності, які Apple запровадила для сторонніх розробників додатків, які працюють у її магазині додатків, починаючи з 2021 року.

AGCM стверджує, що ця політика порушує європейські антимонопольні правила, зокрема, зловживаючи домінуючим становищем Apple на ринку магазинів додатків.

Політика відстеження Apple також була запроваджена в односторонньому порядку для всіх інших розробників та завдала шкоди інтересам комерційних партнерів Apple, заявило AGCM.

Також було встановлено, що ця політика непропорційна з точки зору захисту даних, оскільки вона змушувала сторонніх розробників двічі вимагати згоди для тих же цілей, що AGCM визнала «непропорційним».

Окрім того, було зазначено, що Apple мала забезпечити той самий рівень захисту конфіденційності користувачів, дозволивши розробникам додатків отримувати згоду на профілювання за один крок.

У березні виробник iPhone був оштрафований французькими антимонопольними органами на 150 мільйонів євро за свою політику прозорості. Раніше, у лютому, німецький антимонопольний орган також вказував на аналогічні проблеми у своїх попередніх висновках.

AGCM також заявила, що провела це розслідування спільно з Європейською комісією.

УНН

