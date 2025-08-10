Український завод виготовив спецавтомобіль для енергетиків (фото, ціна) — Finance.ua

Український завод виготовив спецавтомобіль для енергетиків (фото, ціна) Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Український завод виготовив спецавтомобіль для енергетиків (фото, ціна)

Завод спецтехніки «Техкомлект» виготовив для українських енергетиків новий бригадний автомобіль на шасі Iveco Daily 55 SW. Про це повідомив офіційний сайт виробника.

Бригадний автомобіль 4×4 із дубль-кабіною на базі повнопривідного всюдихода Iveco Daily 55 SW завдяки подвійній кабіні базового шасі перевозить бригаду чисельністю 7 осіб (включаючи водія).

У кузовній надбудові розташовано робочий відсік з відкидним столом, комфортним сидінням, в якому розміщена шухляда для зберігання обладнання та спеціального інструменту. Тут же розташовано кілька шаф для зберігання інструментів та спецодягу.

Спецавтомобіль оснащений 3,0-літровим дизельним двигуном потужністю 180 кінських сил та, як уже згадувалось, системою повного приводу.

Ціна

В Україні ціни на Iveco Daily 2025 року випуску коливаються від 1,9 до майже 3 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.