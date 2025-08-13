Банки профінансували відновлення генерації в енергетиці потужністю майже 1 ГВт — Finance.ua

Банки профінансували відновлення генерації в енергетиці потужністю майже 1 ГВт Сьогодні 12:36 — Кредит&Депозит

Банки профінансували відновлення генерації в енергетиці потужністю майже 1 ГВт

Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

За даними опитування банків, окрім генерації енергії за період з 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт.

Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 26,2 млрд грн, зокрема 1 998 кредитів бізнесу на 24,7 млрд грн та 9 645 — населенню на 1,4 млрд грн.

Читайте також НКРЕКП посилила правила: боржникам розширили підстави для відключень світла

Валовий портфель «енергетичних» кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 серпня сягнув 16,6 млрд грн, фізичним особам — 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, енергетична галузь визнана однією з пріоритетних у межах розробленої Національним банком разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів Стратегії з розвитку кредитування. У межах Стратегії Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.