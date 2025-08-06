НКРЕКП посилила правила: боржникам розширили підстави для відключень світла — Finance.ua

НКРЕКП посилила правила: боржникам розширили підстави для відключень світла Сьогодні 16:01 — Енергетика

НКРЕКП посилила правила: боржникам розширили підстави для відключень світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про зміни до правил роздрібного ринку електроенергії аби покращити платіжну дисципліну серед непобутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

«Проєкт постанови спрямований на покращення платіжної дисципліни та недопущення зловживань з боку непобутових споживачів, які мають заборгованість за постачання електричної енергії та використовують судові механізми з метою безпідставного збереження електропостачання», — сказано в повідомленні.

Регулятор наголосив, що нові правила не поширюються на критичну інфраструктуру. До таких об’єктів належать, зокрема:

заклади охорони здоров’я;

підприємства тепловодопостачання та водоканали;

об’єкти оборонного та безпекового призначення тощо.

Що передбачає постанова

Відкриття судового провадження більше не буде підставою для зупинення процедури відключення світла боржникам серед непобутових споживачів. Раніше деякі компанії використовували суди, щоби затягнути оплату та залишитися з електропостачанням.

Як уникнути відключення

Непобутові споживачі можуть уникнути припинення електропостачання, якщо вжити заходів:

постачальник повинен попередити письмово не менше ніж за 10 робочих днів до планового відключення;

споживач має право звернутися до суду із заявою про забезпечення позову. Наприклад, просити суд заборонити постачальнику припиняти електропостачання

Як наголосили в НКРЕКП, ухвалення цих змін — це важливий крок для посилення фінансової дисципліни на ринку електроенергії.

Нагадаємо, в липні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.

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Згідно з постановою про граничні ціни, з 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 000,00 грн/МВт*год (зараз — 9 000 грн/МВт*год), на балансуючому ринку — 16 000 грн/МВт*год (зараз — 10 000 грн/МВт*год).

Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням граничних цін на ринку електроенергії залишаються незмінними.

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