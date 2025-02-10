Чому мешканці новобудов в Україні платять за світло вдвічі більше — Finance.ua

Чому мешканці новобудов в Україні платять за світло вдвічі більше Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Чому мешканці новобудов в Україні платять за світло вдвічі більше

У пресслужбі «Львівоблернерго» пояснили , в яких випадках мешканцям квартир у новобудовах доводиться платити за електроенергію за комерційним тарифом, який суттєво вищий, ніж тарифи для населення.

«У багатьох випадках люди заселяються в новобудови, які ще офіційно не здані в експлуатацію. Через це вони змушені сплачувати за електроенергію забудовнику за комерційним тарифом (як будмайданчик), а не за тарифами для населення», — пояснюють у компанії.

Найчастіше вже заселені будинки за документами залишаються будмайданчиками з двох причин:

1. Невиконання технічних умов.

Перед підключенням житлового будинку до електромереж забудовник повинен виконати технічні умови, які видає оператор системи розподілу. Це включає:

будівництво або реконструкцію електромереж відповідно до вимог та розрахунків потужності;

встановлення необхідного обладнання;

оплату вартості приєднання, передбаченої договором.

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«Якщо забудовник не виконав ці вимоги, електромережі неготові для електроживлення житлового будинку, відповідно обленерго не може укласти прямі угоди з побутовими споживачами (власниками помешкань у будинку), а енергопостачальна компанія не може застосувати тарифи для населення», — пояснюють у пресслужбі Львівобленерго.

2. Відсутність сертифіката про введення будинку в експлуатацію.

Щоб новобудова офіційно отримала статус житлового будинку, забудовник має подати до відповідних органів декларацію та отримати сертифікат про введення будинку в експлуатацію. Без цього:

будівля юридично вважається будівельним майданчиком;

оператор системи розподілу (Львівобленерго) не може оформити споживачів як побутових абонентів;

енергопостачальник не може застосовувати побутових тарифів.

«Таким чином, допоки забудовник не виконає всі технічні та юридичні вимоги, мешканці змушені оплачувати електроенергію за тарифами, що значно вищі за побутові», — кажуть у Львівобленерго.

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