НКЦПФР посилить захист інвестицій українців від банкрутств забудовників — Finance.ua

НКЦПФР посилить захист інвестицій українців від банкрутств забудовників Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

НКЦПФР посилить захист інвестицій українців від банкрутств забудовників

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку планує заборонити укладання нових договорів про участь у Фондах фінансування будівництва (ФФБ) з громадянами у разі відкриття провадження про банкрутство забудовника.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«За результатами моніторингових заходів, які на постійній основі проводить НКЦПФР, останнім часом почастішали випадки банкрутства забудовників. Як наслідок, маємо не лише збільшення ризиків дестабілізації роботи ринку, але й підвищення рівня соціальної напруги серед громадян, які втрачають свої кошти», — сказано в повідомленні.

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Тому комісія ухвалила рішення врегулювати такі проблемні питання та упередити ризики за допомогою внесення змін до відповідної нормативної бази.

Що передбачають зміни:

1) обов’язкове розміщення компанією-управителем, з якою у громадян укладені договори про участь у ФФБ, на власному вебсайті інформації про відкриття щодо забудовника провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та результати його розгляду;

2) зобов’язання компанії-управителя припинити фінансування будівництва;

3) заборону укладання нових договорів про участь у ФФБ з громадянами, якщо стосовно забудовника відкрите провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

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4) право громадянина на відмову від перераховування коштів згідно укладеного договору протягом строку провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) забудовника. Така відмова не вважатиметься порушенням умов договору.

Нагадаємо, за словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олени Гайдамахи, у Західних областях України спостерігається «будівельний бум», однак ситуація може змінитися в іншу сторону після завершення повномасштабного вторгнення. Експертка зазначила, що найбільший будівельний бум наразі відбувається в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат».

Президентка Спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога прогнозує, що ціна на метр квадратний на ринку первинної нерухомості, тобто в новобудовах, зросте через підвищення податків. За її словами , у Києві нині є 16 котлованів під новобудови, що значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Недобудованих будинків — понад 300.

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