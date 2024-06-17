Через відключення світла більше половини бізнесів може збанкрутувати — Finance.ua

Через відключення світла більше половини бізнесів може збанкрутувати Сьогодні 19:02 — Фондовий ринок

Через відключення світла більше половини бізнесів може збанкрутувати

Питання енергонезалежності бізнесу є питанням виживання української економіки.

Про це банкіри заявили під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Є бізнеси, робота яких побудована таким чином, що якщо їх відключити, то таке підприємство може просто збанкрутувати. Ми провели опитування серед 300 клієнтів середнього бізнесу Ощадбанку . 80% на сьогодні не розуміють, що їм робити. 65% сказали, що для них відключення електроенергії — це критично і близько навіть до банкрутства бізнесу», — заявив керівник проєктів — заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук.

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Як приклад він навів підприємства, продукція яких зберігається в холодильних установках і для яких відключення електроенергії є критичним.

«Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична», — впевнений банкір.

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Перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва впевнена, що кожен підприємець має в першу чергу розраховувати на себе.

«Нам треба йти шляхом енергонезалежності. Кожне підприємство, кожен бізнес, який хоче залишитися живим, має для себе вирішити і здійснити проєкт енергонезалежності. Він має розуміти, що якщо держава не зможе вирішити, то він для себе це зробить», — заявила вона.

Це створює попит на кредитування енергонезалежності.

«Запит клієнтів настільки великий, що роботи вистачить для всіх банків», — вважає директор департаменту сталого розвитку Укргазбанку Олексій Савін.

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Багато бізнесів мають стартові позиції, сформовані блекаутами восени 2022 року.

«Зараз в Україні, мабуть, найбільший відсоток компаній, які в цілому забезпечені генераторами. Тобто зовсім невеликий старт вже зроблений, — зазначив начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно. — Крім власне енергонезалежності кожного окремого підприємства чи домогосподарства, встановлюючи сонячні панелі чи інше енергетичне обладнання, є можливість продавати електроенергію в мережу».

Уряд готовий стимулювати перехід бізнесу на власну генерацію. «Ходять чутки, що уряд відмінить ввізний ПДВ на енергетичне обладнання», — каже Валерій Терно.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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